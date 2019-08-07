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07 серпня 2019, середа, 13:06 114
Зовнішня політика 2019-08-07T15:15:03+03:00
Українські Новини
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР"

У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР"

Володимир Путін
Володимир Путін

Президент Росії Володимир Путін і Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішньої телефонної розмови домовилися активізувати роботу щодо звільнення утримуваних осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента РФ, передають Українські Новини.

"За ініціативою української сторони відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським... Домовлено про активізацію роботи з повернення утримуваних осіб. Обговорювалися перспективи взаємодії в "нормандському форматі", - сказано в ньому.

Також обговорювалося питання порушення режиму припинення вогню на Донбасі 6 серпня.

"Президент Росії підкреслив, що для деескалації конфлікту необхідно, насамперед, виключити подальші обстріли українськими військами населених пунктів Донбасу, що призводять до жертв серед мирного населення. Підтверджена також виняткова важливість послідовної реалізації "мінських домовленостей, включаючи юридичні аспекти надання ДНР і ЛНР особливого статусу", - сказано в повідомленні.

У цьому контексті наголошено на необхідності конструктивного діалогу між сторонами, в тому числі в рамках мінської контактної групи.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський у середу вранці зателефонував Президенту Росії Володимиру Путіну з проханням вплинути на бойовиків для припинення порушення режиму тиші на Донбасі.

Тим часом Зеленський хоче домовитися з Меркель і Макроном про "негайну" зустріч в "нормандському форматі".

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