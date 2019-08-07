Зеленський призначив співголовами комісії з питань правової реформи Рябошапка і Буроменського

Президент Володимир Зеленський призначив співголовами комісії з питань правової реформи заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапка і професора кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Т. Шевченка Миколу Буроменського.

Про це йдеться в указі Президента №584 від 7 серпня, передають Українські Новини.

Згідно йому, комісія є консультативно-дорадчим органом при Президентові, діяльність якої грунтується на принципах верховенства права, відкритості та прозорості, професіоналізму і чесноти, самоврядування та незалежності у прийнятті рішень.

Основним завданням комісії є сприяння подальшому розвитку правової системи України на основі конституційних принципів верховенства права, пріоритетності прав та свобод людини і громадянина з урахуванням міжнародних зобов'язань України.

Крім того, комісія повинна готувати та узагальнювати пропозиції щодо змін до Конституції, законодавства про організації судової влади, правосуддя і статус суддів, законодавства про кримінальну відповідальності і кримінальному процесуальному законодавстві, а також за розвитком юридичної освіти, реформування органів правопорядку.

Комісія утворюється у складі двох співголів та інших членів комісії, які беруть участь у її роботі на громадських засадах і на безоплатній основі.

Персональний склад комісії затверджує Президент.

Так, співголовами комісії призначено Рябошапка і Буроменський, а членами (за згодою) - голова адвокатського об'єднання Ігор Пукшин і адвокат Андрій Смирнов, екс-заступник міністра юстиції Інна Ємельянова і колишній міністр юстиції Микола Оніщук, голови Касаційного, цивільного, кримінального, господарського та адміністративного судів Борис Гулько, Станіслав Кравченко, Богдан Львів і Михайло Смокович.

Також до складу комісії запрошені екс-член Вищої кваліфкомісії суддів Андрій Козлов, екс-заступник генпрокурора Віталій Касько, колишній голова Конституційного Суду Юрій Баулін, екс-судді КС Микола Козюбра і Олександр Пасенюк.

Як повідомляли Українські Новини, 21 червня Президент Володимир Зеленський створив Комісію з питань правової реформи замість Ради з питань судової реформи та Конституційної комісії.