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07 серпня 2019, середа, 08:50 16
Суспільство 2019-08-07T10:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні сьогодні потеплішає до +31°, на Заході пройдуть дощі

В Україні сьогодні потеплішає до +31°, на Заході пройдуть дощі

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Сьогодні, 7 серпня в Україні буде тепло, місцями температура до +31°, на Півночі і Заході пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні В Києві без опадів, температура повітря до +28°, ввечері температура може опуститься до +13°.

На Півночі України місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°, ввечері температура може досягати до +8°.

На Сході України без опадів, температура вдень до +28°, до вечора температура опуститься до + 12°.

На Заході пройдуть дощі з грозами, температура повітря до +31°, температура ввечері +14°.

У Центральних областях України без опадів, температура вдень до +29°, ввечері температура опуститься до +13°.

На Півдні без опадів, температура до +30°.

Скріншот: УкргідрометцентрСкріншот: Укргідрометцентр

Сьогодні відзначається Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. За народним прогнозом "яка погода до обіду, така зима до грудня; яка по обіді, то така після грудня", якщо сьогодні піде дощ, то зима буде сніжною.

Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на весь тиждень: очікується спека до +30°

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