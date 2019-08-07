В Україні сьогодні потеплішає до +31°, на Заході пройдуть дощі

Сьогодні, 7 серпня в Україні буде тепло, місцями температура до +31°, на Півночі і Заході пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні В Києві без опадів, температура повітря до +28°, ввечері температура може опуститься до +13°.



На Півночі України місцями пройдуть дощі з грозами, температура до +30°, ввечері температура може досягати до +8°.



На Сході України без опадів, температура вдень до +28°, до вечора температура опуститься до + 12°.



На Заході пройдуть дощі з грозами, температура повітря до +31°, температура ввечері +14°.



У Центральних областях України без опадів, температура вдень до +29°, ввечері температура опуститься до +13°.



На Півдні без опадів, температура до +30°.

Скріншот: Укргідрометцентр

Сьогодні відзначається Успіння праведної Анни, матері Пресвятої Богородиці. За народним прогнозом "яка погода до обіду, така зима до грудня; яка по обіді, то така після грудня", якщо сьогодні піде дощ, то зима буде сніжною.



Нагадаємо, раніше синоптик дала прогноз погоди на весь тиждень: очікується спека до +30°