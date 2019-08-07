підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
07 серпня 2019, середа, 00:10 75
Світ 2019-08-07T02:00:02+03:00
Українські Новини
У Лівії літаки збили український літак з гуманітарною допомогою

У Лівії літаки збили український літак з гуманітарною допомогою

6 серпня в аеропорту міста Місурата у Лівії ударами з дронов був знищений літак Іл-76ТД української компанії "Скайавиатранс". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає Українська правда.

За словами Малахової, Іл-76ТД виконував рейс зі столиці Туреччини Анкари в Місурата в рамках співробітництва з Міжнародною організацією Червоного Хреста. У МЗС уточнили, що літак перевозив гуманітарний вантаж для потреб Суспільства Червоного Півмісяця Лівії.

Малахова розповіла, що атака з дронов почалася відразу після прибуття літака в аеропорт, коли почалося вивантаження багажу. За її словами, було кілька пострілів, а в атаці брали участь два дрона; поки один безпілотник атакував український літак, інший вів відео та фотозйомку.

Перший снаряд влучив у крило Іл-76ТД, літак згорів повністю, зазначила Малахова. Вона повідомила, що через 40 хвилин після нападу відео і фото були опубліковані російськими блогерами в соціальних мережах.

Під час обстрілу на борту українського літака були кілька членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. За даними МЗС, легкі поранення отримав оператор екіпажу, а також знищені документи штурмана. Зараз міністерство займається поверненням українців додому.

Як повідомляли Українські Новини, у Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот.

У жовтні винищувач Су-27 впав у Вінницькій області під час виконання навчально-бойового польоту.

Більше новин про: Іл-76 Лівія

Архів
Новини
У Лівії літаки збили український літак з гуманітарною допомогою 00:10
Суд зобов'язав "Громадське ТБ" спростувати заяву про те, що С14 - неонацистська організація 23:43
Політв'язня Олександра Стешенка звільнили з колонії в Криму 23:14
Луценко заявив, що піде у відставку, як тільки нова Рада розпочне роботу 22:31
У Дніпрі кіт Семен влаштувався на роботу в історичний музей 22:09
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
Facebook. Фото: Facebook
В роботі месенджера Facebook стався черговий збій - користувачі не можуть відправляти повідомлення 22:50 Карта
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok