У Лівії літаки збили український літак з гуманітарною допомогою

6 серпня в аеропорту міста Місурата у Лівії ударами з дронов був знищений літак Іл-76ТД української компанії "Скайавиатранс". Про це повідомляє Міністерство закордонних справ, передає Українська правда.

За словами Малахової, Іл-76ТД виконував рейс зі столиці Туреччини Анкари в Місурата в рамках співробітництва з Міжнародною організацією Червоного Хреста. У МЗС уточнили, що літак перевозив гуманітарний вантаж для потреб Суспільства Червоного Півмісяця Лівії.

Малахова розповіла, що атака з дронов почалася відразу після прибуття літака в аеропорт, коли почалося вивантаження багажу. За її словами, було кілька пострілів, а в атаці брали участь два дрона; поки один безпілотник атакував український літак, інший вів відео та фотозйомку.

Перший снаряд влучив у крило Іл-76ТД, літак згорів повністю, зазначила Малахова. Вона повідомила, що через 40 хвилин після нападу відео і фото були опубліковані російськими блогерами в соціальних мережах.

Під час обстрілу на борту українського літака були кілька членів екіпажу, вони встигли евакуюватися. За даними МЗС, легкі поранення отримав оператор екіпажу, а також знищені документи штурмана. Зараз міністерство займається поверненням українців додому.

Як повідомляли Українські Новини, у Лівії знищені два українських літака Іл-76, загинув пілот.

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