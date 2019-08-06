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06 серпня 2019, вівторок, 19:19 9
Судова влада 2019-08-06T21:30:02+03:00
Українські Новини
Генпрокуратура допускає повідомлення про підозру співробітників Офісу омбудсмена і Судової адміністрації у спр

Генпрокуратура допускає повідомлення про підозру співробітників Офісу омбудсмена і Судової адміністрації у справі про тиск на ВККС

Генеральна прокуратура допускає повідомлення про підозру співробітників Офісу омбудсмена та Державної судової адміністрації у справі про тиск на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС).

Про це сказав генпрокурор Юрій Луценко, передають Українські Новини.

"У цей і наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, мова йде про посадових осіб судової адміністрації, офісу омбудсмена і ряду інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті у імовірно незаконні схеми. Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, експерти вважають обшуки в Окружному адміністративному суді Києва спробою попередньої влади зберегти контроль над судом і суддями.

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