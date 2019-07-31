Эксперты считают обыски в Окружном административном суде Киева попыткой предыдущей власти сохранить контроль над судом и судьями.

Об этом они сказали во время круглого стола в пресс-центре Українських Новин.

Как отметил политический аналитик и политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова, обыски свидетельствуют о давлении на суд со стороны прошлой власти.

"Судебная власть у нас хромает и это несовершенная конструкция, поэтому именно так долго ее пытаются реформировать. Является ли она независимой и самостоятельно? На мой взгляд нет. Нужно пройти еще определенные процессы. Я убеждена, что мы имеем очередной информационный пузырь, который искусственно раздули и он может просто лопнуть и нужно посмотреть, если поднимется информационная пена, то нужно подождать и посмотреть на осадок - кто эти процессы запускет и в чьих это интересах. Я соглашаюсь с тем, что старая власть не хочет отпускать со своих пальцев и щупальцев систему, которую она выстраивала годами и не рассчитывала на такое поражение, тем более, что не понравились те решения, которые Окружной суд выносил. Это и дело "Приватбанка" и церковные вопросы и тарифы. Там есть много моментов, которые поставили на паузу, а это не нравится, а если это не нравится, то тогда есть дополнительное давление. Вот это мы и увидели", - сказала эксперт.

По словам политолога Андрея Золотарева, своими действиями в Окружном админсуде НАБУ пытается сохранить место под солнцем и остаться на плаву.

Юрист и адвокат Ростислав Кравец поддержал мнение Решмедиловой, заявив, что обыски в Окружном суде - это война бывшей власти против судебной системы.

"Что касается обысков, то вопрос очень интересен. Обыск проводился в рамках дела Майдана, изымались документы по членам ВККС. Я не понимаю, какое отношение члены ВККС имеют к расстрелам на Майдане и к этому делу? Вся эта ситуация, с обвинениями судей в какой-то коррупции вызывает много вопросов. НАБУ за три года не расследовала ниодного резонансного дела. Моё видение - прошлая власть пытается сохранить контроль над судом, запугать судей и так далее. Это война старого клана против судебной системы. Если мы не дадим отпор, то можно забыть о независимости судебной системы", - считает Кравец.

В свою очередь, председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович заявил, что обыски в ОАСК были обычным пиаром НАБУ и Генпрокуратуры.

"Каким образом в деле этом появилась НАБУ? Обыск в пятницу в прайм-тайм, чтобы показать картинку. ОАСК не выгоден правоохранительным органам. В производстве суда есть иск об отсутствии полномочий у Порошенко при назначении директора НАБУ Сытника. Давайте посмотрим, кто же медийно это поднимает? А медийно это поднимают "грантоеды". Они понимают, что у президента Владимира Зеленского большинство и может самостоятельно формировать политику", - сказал он.

Попович добавил, что уже есть петиция об увольнении главы Окружного суда Павла Вовка, но эксперт отметил, что у президента нет полномочий увольнять его, так как это вопрос Высшего совета правосудия.

"Здесь больше политики, нежели закона", - уверен он.

Как сообщали Українськi Новини, Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк считает, что бывший президент Петр Порошенко - враг судебной власти.

Окружной административный суд Киева считает обыски Национального антикоррупционного бюро и Генеральной прокуратуры в пятницу расправой над судьями за принципиальную позицию и исключительно пиар-акцией директора НАБУ Артема Сытника и начальника управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка.