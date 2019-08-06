Медмережа "Добробут" придбала клініку "Борис"

Група компаній "Добробут" купила 100% компанії "Борис" (Київ), що надає медичні послуги.

Про це йдеться в повідомленні "Добробуту", передають Українські Новини.

"Медична компанія "Добробут" купила 100% клініки "Борис". Сторони домовилися про нерозголошення фінансових умов угоди", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, інтеграція клініки "Борис" в медичну мережу "Добробут" почнеться з об'єднання відділень невідкладної медичної допомоги обох клінік, а саме диспетчерських служб, що дасть можливість значно скоротити час приїзду до пацієнта, оскільки це є критичним при наданні медичної допомоги.

Подальший план інтеграції буде розроблено протягом року.

Як повідомляли Українськi Новини, Антимонопольний комітет дозволив компанії "Satumco Limited" (Кіпр), що входить у групу компаній "Добробут", придбати понад 50% компанії "Борис", яка надає медичні послуги.

Раніше американська компанія прямих інвестицій Horizon Capital, яка інвестує в експортно орієнтовані компанії з високими темпами зростання в Україні і близькому регіоні, придбала міноритарний пакет мережі клінік "Добробут" за 200 млн доларів.