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16 мая 2019, четверг, 14:42 228
Медицина 2019-05-16T14:45:02+03:00
Українські Новини
АМКУ разрешил группе "Добробут" купить более 50% компании "Борис"

АМКУ разрешил группе "Добробут" купить более 50% компании "Борис"

Антимонопольный комитет разрешил входящей в группу компаний "Добробут" компании "Satumco Limited"(Кипр) приобрести более 50% предоставляющей медицинские услуги компании "Борис" (Киев).

Об этом говорится в сообщении АМКУ, передают Українськi Новини.

АМКУ провел исследование, а также опрос конкурентов компаний на рынке услуг медицинской помощи.

В ходе исследования было установлено, что совокупная доля участников концентрации на рынке медицинской помощи в пределах города Киева по итогам 2016-2017 годов и первого полугодия 2018 года не превышает 35%.

Отмечается, что рынок медицинской помощи в пределах города Киева является высококонкурентным: участники концентрации испытывают и после осуществления концентрации продолжат испытывать значительную конкуренцию со стороны конкурентов, как крупных многопрофильных клиник, так и небольших игроков всех форм собственности.

Исследованием также установлено, что на указанном рынке цены участников концентрации существенно не отличаются от цен на аналогичные базовые услуги их основных конкурентов, поскольку имеются уравновешивающие факторы, такие как значительная власть покупателя и возможности для вхождения на рынок новых игроков.

Также наблюдается тенденция постоянного развития, то есть происходит и, по прогнозам участников рынка, дальше будет происходить увеличение количества частных учреждений здравоохранения.

В таких условиях новые игроки могут войти на рынок в короткие сроки и без значительных затрат.

Учитывая изложенное, АМКУ предоставил разрешение на приобретение компанией "Satumco Limited" доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Борис", которое обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Как сообщали Українськi Новини, американская компания прямых инвестиций Horizon Capital, которая инвестирует в экспортно ориентированные компании с высокими темпами роста в Украине и ближнем регионе, купила миноритарный пакет сети клиник "Добробут" за 200 млн долларов.

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