В Іспанії літак перед посадкою наповнився димом

Літак British Airways, що летів з Лондона до Валенсії, наповнився димом перед посадкою. Про це пише ЄП з посиланням на The Local.\r\nТак, повідомляється, що рейс BA422 приземлився в аеропорту Манісес незадовго до 19:00 в понеділок. Пасажири описували пережите як "божевілля, якого раніше не траплялося".\r\nНаголошується, що деякі скаржилися на відсутність інформації з боку екіпажу щодо інциденту.\r\nПроте в результаті всі пасажири і екіпаж благополучно покинули судно, використовуючи аварійні надувні гірки.\r\nВ заяві British Airways підтвердила, що з рейсом BA422, що прямував з аеропорту Хітроу в Валенсію, стався інцидент. Однак про його причини поки нічого не відомо.\r\n"Літак A321 приземлився, і всі пасажири і екіпаж висадилися. Команди British Airways допомагають клієнтам, які знаходяться в терміналі аеропорту", - заявили в компанії.\r\n\r\n.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com\/NT4Gtme9kl\r\n— Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в "Шереметьєво" скасували рейс Sukhoi Superjet в Ригу через запах гару в салоні.\r\nРаніше літак у Борисполі сів через птаха, який влетів в лівий двигун.