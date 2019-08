В Іспанії літак перед посадкою наповнився димом

Так, повідомляється, що рейс BA422 приземлився в аеропорту Манісес незадовго до 19:00 в понеділок. Пасажири описували пережите як "божевілля, якого раніше не траплялося".

Наголошується, що деякі скаржилися на відсутність інформації з боку екіпажу щодо інциденту.

Проте в результаті всі пасажири і екіпаж благополучно покинули судно, використовуючи аварійні надувні гірки.

В заяві British Airways підтвердила, що з рейсом BA422, що прямував з аеропорту Хітроу в Валенсію, стався інцидент. Однак про його причини поки нічого не відомо.

"Літак A321 приземлився, і всі пасажири і екіпаж висадилися. Команди British Airways допомагають клієнтам, які знаходяться в терміналі аеропорту", - заявили в компанії.

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl