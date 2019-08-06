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06 серпня 2019, вівторок, 16:50 15
Європа 2019-08-06T18:45:02+03:00
Українські Новини
В Іспанії літак перед посадкою наповнився димом

В Іспанії літак перед посадкою наповнився димом

Літак в Іспанії наповнився димом перед посадкою. Фото: Твіттер/lucyaabrown
Літак в Іспанії наповнився димом перед посадкою. Фото: Твіттер/lucyaabrown

Літак British Airways, що летів з Лондона до Валенсії, наповнився димом перед посадкою. Про це пише ЄП з посиланням на The Local.

Так, повідомляється, що рейс BA422 приземлився в аеропорту Манісес незадовго до 19:00 в понеділок. Пасажири описували пережите як "божевілля, якого раніше не траплялося".

Наголошується, що деякі скаржилися на відсутність інформації з боку екіпажу щодо інциденту.

Проте в результаті всі пасажири і екіпаж благополучно покинули судно, використовуючи аварійні надувні гірки.

В заяві British Airways підтвердила, що з рейсом BA422, що прямував з аеропорту Хітроу в Валенсію, стався інцидент. Однак про його причини поки нічого не відомо.

"Літак A321 приземлився, і всі пасажири і екіпаж висадилися. Команди British Airways допомагають клієнтам, які знаходяться в терміналі аеропорту", - заявили в компанії.

Як повідомляли Українські Новини, в "Шереметьєво" скасували рейс Sukhoi Superjet в Ригу через запах гару в салоні.

Раніше літак у Борисполі сів через птаха, який влетів в лівий двигун.

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