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06 серпня 2019, вівторок, 16:42 14
Економіка 2019-08-06T19:00:03+03:00
Українські Новини
"Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону

"Нафтогаз" погрожує Одесі зривом опалювального сезону

Опалення.
Опалення.

Заборгованість Одеської ТЕЦ і КП "Теплопостачання міста Одеси" перед Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України" становить 1,7 млрд гривень.

Про це йдеться в повідомленні НАК, передають Українські Новини.

"Невиконання АТ "Одеська ТЕЦ" і КП "Теплопостачання міста Одеси" вимог положення спеціальних обов'язки в частині розрахунків за газ ставить під загрозу теплопостачання міста в наступному опалювальному сезоні. Загальна заборгованість АТ "Одеська ТЕЦ" і КП "Теплопостачання міста Одеси" досягла майже 1,7 млрд гривень. Зокрема, заборгованість Одеської ТЕЦ перед НАК "Нафтогаз України" становить 840,9 млн гривень, наданий в компанію графік погашення заборгованості ТЕЦ виконує лише на 74%. Для того, щоб мати можливість в подальшому купувати газ у "Нафтогазу", Одеська ТЕЦ має сплатити щонайменше 161,0 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу, КП "Теплопостачання міста Одеси" заборгувало "Нафтогазу" 836 млн гривень, при цьому для досягнення мінімального рівня розрахунків, передбаченого положенням про ПСО, підприємству необхідно сплатити не менше, ніж 222,4 млн гривень.

"Нафтогаз" закликає Фонд державного майна, який здійснює управління Одеською ТЕЦ, а також місцеві органи влади вжити невідкладних і дієвих заходів для виконання теплопостачальними підприємствами міста вимог положення про ПСО і умов, укладених з компанією договорів.

Як повідомляли Українські Новини, на підготовку до опалювального сезону 2019-2020 хочуть виділити 13 млрд гривень. Також у Зеленського вже починають шукати надійні джерела поставок газу на опалювальний сезон.

14 листопада 2018 року Кабінет Міністрів заборонив відключати газопостачання теплопостачальним підприємствам під час опалювального сезону.

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