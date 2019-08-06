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06 серпня 2019, вівторок, 14:21 36
Життя 2019-08-06T16:15:02+03:00
Українські Новини
Яніна Соколова показала перший тизер свого фільму

Яніна Соколова показала перший тизер свого фільму

В мережі опублікували перший тизер фільму української журналістки Яніни Соколової, яка перемогла рак, "Я, Ніна".

Про це Соколова написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook

"Ми успішно пройшли пітчинг від ДержКіно України! Друзі, ми дякуємо всім, хто допомагав і допомагатиме нам зробити фільм "Я, Ніна" реальністю. Ми дуже віримо у цей проект.  І робимо його у великій любові. Сьогодні я покажу Вам перший тизер, змонтований нами з одеської історії фільму, яку ми повністю відзняли завдяки ваші підтримці! Любіть одне одного! Тільки любов здатна робити дива і перемагати найстрашніші недуги!!! І не забудьте сходити до лікаря, навіть якщо вас нічого не турбує, але існує мінімальний ризик", - написала .

"Я, Ніна" – це великий місійний мультимедійни проект, в рамках якого буде видано біографічну книгу Яніни Соколової, знято повнометражний фільм "Я, Ніна" та кліп на пісню "Сьомий день" гурту "Друга ріка", яка стане саундтреком до фільму "Я, Ніна". Головні ролі у фільмі зіграють Яніна Соколова, Валерія Ходос та Валерій Харчишин.

Автори зазначають, що цей проект змінить ставлення соціуму до онкохворих та хворих на рак до самих себе.

Як повідомляли Українські Новини, захворюваність на рак зростає: у МОЗ розповіли, як вберегтися від хвороби.

Раніше Уляна Супрун також розповіла, як часто потрібно обстежуватися для запобігання раку.

 

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