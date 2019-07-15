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15 июля 2019, понедельник, 14:49 104
Технологии 2019-07-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
Google тестируют новую соцсеть для общения по интересам

Google тестируют новую соцсеть для общения по интересам

Соцсеть Shoelac. eСкриншот shoelace.nyc
Соцсеть Shoelac. eСкриншот shoelace.nyc

Компания Google начала тестирование новой социальной сети - Shoelace (Шнурки), в которой можно будет находить пользователей с общими интересами.

Об этом сообщается на сайте проекта, пишет "Экономическая правда".

"Shoelace - это мобильное приложение, которое помогает находить людей из общими интересами через личные действия. Это подойдет тем, кто недвно переехал, или тем, кто хочет встретиться с другими людми, которые живут рядом", - пишут авторы проекта.

Указав в Shoelace свои хобби или любимые развлечения, пользователи смогут находить тематические мероприятия и встречи поблизости, а также создавать собственные ивенты.

В общем чате можно обсудить произошедшее с другими его участниками. Кроме этого, в приложении есть возможность приглашать на встречи других людей, даже если они не пользуются этой соцсетью.

Программа доступна на платформах Android и iOS.

Сейчас Shoelace тестируются в Нью-Йорке, но ее планируют запустить по всему миру.

"Хотя наша цель состоит в том, чтобы запустить Shoelace по всему миру, мы решили сначала сосредоточить наши усилия на Нью-Йорке. Это поможет нам определить, что работает, а что не работает, чтобы сделать программу доступной для большего количества людей", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 20 марта был представлен проект "Автентична Україна", созданный по заказу Министерства культуры Украине и при поддержке Google Украина. 

Ранее Google представила инструмент для создания видео из 3D-снимков Земли.

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