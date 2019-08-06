Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени

Міністерство юстиції проведе верифікацію всіх нотаріусів з 16 вересня по 11 жовтня.\r\nПро це йдеться в наказі Мін'юсту від 18 липня, передають Українські Новини.\r\nЗазначено, що верифікація всіх користувачів держреєстрів буде проведена з метою посилення заходів кібербезпеки і захисту прав власності.\r\nДержавному підприємству "Національні інформаційні системи" доручено забезпечити проведення верифікації та актуалізації відомостей про користувачів Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а саме-державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, а також нотаріусів.\r\nТим особам, які успішно пройшли верифікацію, будуть видані нові ідентифікатори доступу (паролі доступу) з одночасною відміною раніше виданих паролів.\r\nПаролі доступу будуть анульовані тим користувачам, які не пройшли верифікацію або своєчасно не звернулися для її проведення.\r\nВерифікація здійснюється за участю трьох представників головних управлінь юстиції в областях та місті Києві і включає перевірку: документів, що засвідчують особу державного реєстратора; документів, що підтверджують факт перебування державного реєстратора у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації; дані, що підтверджують видачу свідоцтва на здійснення нотаріальної діяльності (для нотаріусів).\r\nЗгідно з графіком, верифікація нотаріусів буде проведена з 16 вересня по 11 жовтня поточного року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 25 лютого Нотаріальна палата оголосила страйк на знак протесту проти дій Міністерства юстиції по введенню додаткового тестування нотаріусів.