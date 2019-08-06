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06 серпня 2019, вівторок, 12:57 7
Кабмін 2019-08-06T12:57:15+03:00
Українські Новини
Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени

Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени

Мін'юст проведе верифікацію нотаріусів
Мін'юст проведе верифікацію нотаріусів

Міністерство юстиції проведе верифікацію всіх нотаріусів з 16 вересня по 11 жовтня.

Про це йдеться в наказі Мін'юсту від 18 липня, передають Українські Новини.

Зазначено, що верифікація всіх користувачів держреєстрів буде проведена з метою посилення заходів кібербезпеки і захисту прав власності.

Державному підприємству "Національні інформаційні системи" доручено забезпечити проведення верифікації та актуалізації відомостей про користувачів Єдиних та Державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, а саме-державних реєстраторів прав на нерухоме майно та їх обтяжень, юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців і громадських формувань, а також нотаріусів.

Тим особам, які успішно пройшли верифікацію, будуть видані нові ідентифікатори доступу (паролі доступу) з одночасною відміною раніше виданих паролів.

Паролі доступу будуть анульовані тим користувачам, які не пройшли верифікацію або своєчасно не звернулися для її проведення.

Верифікація здійснюється за участю трьох представників головних управлінь юстиції в областях та місті Києві і включає перевірку: документів, що засвідчують особу державного реєстратора; документів, що підтверджують факт перебування державного реєстратора у трудових відносинах із суб'єктом державної реєстрації; дані, що підтверджують видачу свідоцтва на здійснення нотаріальної діяльності (для нотаріусів).

Згідно з графіком, верифікація нотаріусів буде проведена з 16 вересня по 11 жовтня поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, 25 лютого Нотаріальна палата оголосила страйк на знак протесту проти дій Міністерства юстиції по введенню додаткового тестування нотаріусів.

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