В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого"

Національний банк, який в січні оновив правила продажу монет, представив нову пам'ятну монету "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого" номіналом у 20 гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Монета присвячена остаточному затвердженню на київському престолі (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого, державного діяча, у часи якого Київська Русь досягла вершини своєї могутності.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 62,2 г, діаметр - 50 мм, оснащена локальної позолотою, вміст золота не менше 0,008 р.

Пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого". Фото: Facebook/НБУ

Вартість монети 2 118 гривень (з футляром), тираж - 2 500 штук.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні поточного року в НБУ заявили, що планують запровадити монети 5 гривень в 2019 році і 10 гривень у 2020 році.

Крім того, НБУ планує в найближчі 2-3 роки вивести з обігу банкноти номіналом в одну та дві гривні, оскільки друкувати їх припинили, а купюри поступово зношуються.