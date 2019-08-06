підписатися на розсилку
25.5 25.9
28.15 28.9
˟
  • Головна
  • Новини
  • Економіка
  • В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого"
06 серпня 2019, вівторок, 12:40 9
Економіка 2019-08-06T12:45:01+03:00
Українські Новини
В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого"

В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого"

Національний банк, який в січні оновив правила продажу монет, представив нову пам'ятну монету "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого" номіналом у 20 гривень.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Монета присвячена остаточному затвердженню на київському престолі (1019-1054) великого князя Ярослава Мудрого, державного діяча, у часи якого Київська Русь досягла вершини своєї могутності.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті - 62,2 г, діаметр - 50 мм, оснащена локальної позолотою, вміст золота не менше 0,008 р.

Пам'ятна монетаПам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого". Фото: Facebook/НБУ

Вартість монети 2 118 гривень (з футляром), тираж - 2 500 штук.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні поточного року в НБУ заявили, що планують запровадити монети 5 гривень в 2019 році і 10 гривень у 2020 році.

Крім того, НБУ планує в найближчі 2-3 роки вивести з обігу банкноти номіналом в одну та дві гривні, оскільки друкувати їх припинили, а купюри поступово зношуються.

Більше новин про: НБУ пам'ятна монета Ярослав Мудрий

Архів
Новини
Мін'юст проведе верифікацію всіх нотаріусів восени 12:57
Перехід до системи з відкритими партійними списками дозволить викорінити скупку голосів на виборах, - Бойко 12:55
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Максим Болдін заявляє, що в кампанії з його дискредитації бере участь голова ДБР Роман Труба 12:53
Четверо військових загинули внаслідок обстрілу в зоні ООС 12:49
В обігу з'явилася пам'ятна монета "1000 років з початку правління київського князя Ярослава Мудрого" 12:40
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok