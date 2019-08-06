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06 серпня 2019, вівторок, 10:12 30
Політика 2019-08-06T13:00:04+03:00
Українські Новини
Дубінський обіцяє зробити все, щоб Рашкован не став прем'єром

Дубінський обіцяє зробити все, щоб Рашкован не став прем'єром

Журналіст, який став депутатом від "Слуги народу", Олександр Дубінський обіцяє зробити все, щоб колишній заступник голови Національного банку Владислав Рашкован не став прем'єр-міністром.

Про це Дубінський заявив в інтерв'ю "Стране".

"Я проти його призначення. І буду робити все, щоб він не став прем'єр-міністром. Цей чоловік знищив Нацбанк і всю його кадрову структуру. Він звільнив всіх працівників, які роками напрацьовували знання про методологію та банківський нагляд, вкрав купу грошей і санаторій для сестри. Він не має права бути прем'єр-міністром", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, у лютому 2017 року колишній заступник голови Національного банку Владислав Рашкован був призначений заступником виконавчого директора від України в МВФ.

Владислав Рашкован задекларував 2,087 млн гривень доходів за 2016 рік.

На посаді виконуючого обов'язки заступника голови Національного банку Владислав Рашкован отримував по 100 тисяч гривень зарплати на місяць.

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