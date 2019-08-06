На Уолл-стріт сталося рекордне падіння курсів акцій

У понеділок на Уолл-стріт сталося найбільше в 2019 році падіння курсів акцій. На тлі загострюється торгового конфлікту з Китаєм індекс S&P 500, у який входять 500 найбільших американських компаній впав на 3 відсотка, індекс Dow Jones - на 2,9 відсотка, Nasdaq - на 3,5 відсотка, пише "Радіо Свобода".

Падіння на Уолл-стріт послідувало після того, як Китай дозволив своєї валюти, юаня, впасти до рівня понад 7 юанів за 1 долар. Це було саме значне здешевлення юаня в рамках одного дня за 10 років і президент США Дональд Трамп одразу ж звинуватив Китай у "маніпуляції валютою". Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив в понеділок, що Вашингтон буде співпрацювати з Міжнародним валютним фондом для усунення недобросовісної конкуренції з боку Пекіна.

Багато інвестори побоюються посилення торгової війни між двома країнами, оскільки цей конфлікт чинить вирішальний вплив на глобальний економічний клімат. У понеділок стало відомо, що Китай також призупинив закупівлі сільськогосподарської продукції США. Ці кроки пішли за заявами Дональда Трампа минулого тижня, коли він пригрозив ввести додаткові мита на китайський імпорт в США на суму близько 300 мільярдів доларів. Це торкнулося практично всіх імпортованих в США товарів з Китаю.

Розпродаж акцій почався помірними темпами в понеділок на біржах в Азії, однак посилився з відкриттям ринків в Європі і досягла піку на американських фінансових біржах в кінці дня. В пошуках безпеки інвестори скуповували держоблігації США, що, зі свого боку, призвело до падіння їх доходності до найнижчого рівня за останні три роки.

Це сталося незважаючи на те, що економіка США продовжує зростати помірними темпами, рівень безробіття залишається найнижчим за майже півстоліття, а фондові індекси США піднялися до рекордних позначок трохи більше тижня тому. Песимізму на Уолл-стріт додає те, що Федеральний резерв США, всупереч очікуванням інвесторів, знизивши кілька днів тому облікову ставку, прямо не пообіцяв продовжити зниження процентних ставок із тим, щоб стимулювати економічне зростання і запобігти можливій рецесії. Тим не менш, як зазначають економісти, наразі ймовірність рецесії в США відносно невисокий через низьку процентну ставку і можливість її подальшого зниження центральним банком.

Як повідомляють Українські Новини, експерт фондового ринку вважає, що курс гривні буде стабільним в 2019 році.

Тим часом за тиждень курс долара в Україні "розвернувся", перейшовши від падіння до зростання.