У Лондоні 6-річного хлопчика зіштовхнули з 10 поверху будівлі галереї

В Лондоні (Великобританія) 6-річного француза скинув ймовірно 17-річний хлопець з даху на десятому поверсі галереї. Постраждала дитина вижила. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що інцидент стався в лондонській галереї сучасного мистецтва Tate Modern, куди потерпілий хлопчик прийшов з сім'єю.

Наголошується, що хлопчика знайшли на даху п'ятого поверху після того, як він впав з оглядової платформи. Він знаходиться в критичному, але стабільному стані.

Свідки вказують, що почули гучний удар, а потім жінка закричала: "де мій син, мій син".

За даними видання, поліція затримала 17-річного хлопця за підозрою у спробі вбивства. Він досі перебуває за ґратами.

В поліції цей інцидент вважають шокуючим і поки не бачать зрозумілих мотивів для його здійснення.

Повідомляється, що між потерпілим хлопчиком і затриманим немає ніякого зв'язку.

Шокуючий інцидент стався ще в неділю, проте оглядовий балкон на даху музею в понеділок закрито.

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