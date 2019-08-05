підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 23:55 5
Європа 2019-08-06T00:00:01+03:00
Українські Новини
У Лондоні 6-річного хлопчика зіштовхнули з 10 поверху будівлі галереї

У Лондоні 6-річного хлопчика зіштовхнули з 10 поверху будівлі галереї

В Лондоні (Великобританія) 6-річного француза скинув ймовірно 17-річний хлопець з даху на десятому поверсі галереї. Постраждала дитина вижила. Про це повідомляє ВВС.

Так, повідомляється, що інцидент стався в лондонській галереї сучасного мистецтва Tate Modern, куди потерпілий хлопчик прийшов з сім'єю.

Наголошується, що хлопчика знайшли на даху п'ятого поверху після того, як він впав з оглядової платформи. Він знаходиться в критичному, але стабільному стані.

Свідки вказують, що почули гучний удар, а потім жінка закричала: "де мій син, мій син".

За даними видання, поліція затримала 17-річного хлопця за підозрою у спробі вбивства. Він досі перебуває за ґратами.

В поліції цей інцидент вважають шокуючим і поки не бачать зрозумілих мотивів для його здійснення.

Повідомляється, що між потерпілим хлопчиком і затриманим немає ніякого зв'язку.

Шокуючий інцидент стався ще в неділю, проте оглядовий балкон на даху музею в понеділок закрито.

Як повідомляли Українські Новини, в США турист впав з 300-метрової скелі, намагаючись зробити селфі.

Раніше на Гаваях чоловік впав в кратер діючого вулкана зі 100-метрової висоти.

Більше новин про: Агресія підлітків падіння поранення дитини

Архів
Новини
У Лондоні 6-річного хлопчика зіштовхнули з 10 поверху будівлі галереї 23:55
У Красноярському краї закрили повітряний простір у радіусі 30 км від вибухів боєприпасів 23:39
На Донбасі боєць ЗСУ підірвався на невідомому пристрої 23:15
Facebook. Фото: Facebook
В роботі месенджера Facebook стався черговий збій - користувачі не можуть відправляти повідомлення 22:50 Карта
Розробка Держбюджету-2020: Мінфін перейшов до фінальної фази 22:25
більше новин
Мій опонент так захопився бажанням влади, що переступив за моральну межу, – Коровченко 18:26
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Харченко з Sanofi очолив рецептурний напрям "Дарниці" 15:45
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
більше новин
Через два тижні водоканали можуть перейти на погодинну подачу води 19:50
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
Провал машини в яму на дорозі. Фото: Алла Артемчук Завгородня/Фейсбук
Фото дня: в Одеській області машина пішла "носом вниз" у величезну яму на дорозі 17:05
НАБУ відкрило справу щодо можливої пропозиції хабара Богдану 10:31
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok