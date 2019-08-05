Український плавець Говорів взяв золото на етапі Кубка світу в Токіо

Український плавець Андрій Говоров, який раніше завоював золоту медаль на етапі Кубка світу з плавання в Катарі, взяв золото на етапі Кубка світу в Токіо. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Так, повідомляється, що українець Говоров завоював перемогу, випередивши суперника на одну соту секунди.

Також наголошується, що 27-річний Говоров отримав перемогу в запливі на дистанції 50 метрів баттерфляем.

В НОК уточнили, що результат українця - 23,10 секунди, на 0,01 секунди краще, ніж результат срібного призера - угорця Сабастіана Сабо. Третім став американець Майкл Ендрю (23,24 секунди).

Як повідомляли Українські Новини, українець завоював "золото" і встановив рекорд на Чемпіонаті світу з плавання.

Раніше український плавець Михайло Романчук отримав "золото" на етапі Кубка світу в Токіо на дистанції 1,5 тисячі метрів вільним стилем. Інший українець Сергій Фролов, в цих же змаганнях завоював "бронзу". А українка виграла перше "золото" на чемпіонаті світу в Угорщині.