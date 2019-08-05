Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook , передають Українські Новини.\r\nЗокрема, Супрун нагадала батькам про те, що слід не забути відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем профілактичної вакцинації.\r\nКалендар профілактичних щеплень \r\nЦе вакцини від 10 інфекційних хвороб:\r\n\r\nгепатиту В;\r\nтуберкулезу;\r\nкору;\r\nпаротиту;\r\nкраснухи;\r\nдифтерії\r\nправця;\r\nкашлюку;\r\nполіомієліту ;\r\nХіБ-інфекції (гемофільна інфекція).\r\n\r\nМіністр застерігає, що державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення.\r\nЦі вакцини можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря, педіатра або терапевта.\r\nПеревірити кількість вакцин у вашому регіоні тут.\r\nСупрун настійно рекомендує не протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу і безпеки інших дітей. Верховний Суд в квітні підтвердив обов'язковість вакцинації дітей.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у липні поточного року МОЗ оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.\r\nУ травні Супрун заявила, що для виключення видачі підроблених довідок, запровадять електронну медичну картку. Всі дані про щеплення будуть внесені в електронну систему.