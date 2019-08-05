Які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook , передають Українські Новини.

Зокрема, Супрун нагадала батькам про те, що слід не забути відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем профілактичної вакцинації.

Календар профілактичних щеплень

Це вакцини від 10 інфекційних хвороб:

гепатиту В;

туберкулезу;

кору;

паротиту;

краснухи;

дифтерії

правця;

кашлюку;

поліомієліту ;

ХіБ-інфекції (гемофільна інфекція).

Міністр застерігає, що державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення.

Ці вакцини можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Перевірити кількість вакцин у вашому регіоні тут.

Супрун настійно рекомендує не протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу і безпеки інших дітей. Верховний Суд в квітні підтвердив обов'язковість вакцинації дітей.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні поточного року МОЗ оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.

У травні Супрун заявила, що для виключення видачі підроблених довідок, запровадять електронну медичну картку. Всі дані про щеплення будуть внесені в електронну систему.