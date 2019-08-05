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05 серпня 2019, понеділок, 17:15 6 Інфографіка
Суспільство 2019-08-05T17:25:18+03:00
Українські Новини
Які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року

Які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року

Фото: irorio.jp
Фото: irorio.jp

Міністр охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла, які щеплення потрібно зробити школярам перед початком навчального року. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook , передають Українські Новини.

Зокрема, Супрун нагадала батькам про те, що слід не забути відвідати з дитиною сімейного лікаря і перевірити наявність обов'язкових щеплень, передбачених календарем профілактичної вакцинації.

Календар профілактичних щепленьКалендар профілактичних щеплень

Це вакцини від 10 інфекційних хвороб:

  • гепатиту В;
  • туберкулезу;
  • кору;
  • паротиту;
  • краснухи;
  • дифтерії
  • правця;
  • кашлюку;
  • поліомієліту ;
  • ХіБ-інфекції (гемофільна інфекція).

Міністр застерігає, що державні навчальні заклади можуть забороняти відвідування занять тим дітям, які не отримали необхідні щеплення.

Ці вакцини можна отримати безкоштовно у сімейного лікаря, педіатра або терапевта.

Перевірити кількість вакцин у вашому регіоні тут.

Супрун настійно рекомендує не протиставляти індивідуальне право відмовитися від щеплення суспільному інтересу і безпеки інших дітей. Верховний Суд в квітні підтвердив обов'язковість вакцинації дітей.

Як повідомляли "Українські Новини", у липні поточного року МОЗ оголосив про старт кампанії безкоштовної вакцинації від дифтерії і правця.

У травні Супрун заявила, що для виключення видачі підроблених довідок, запровадять електронну медичну картку. Всі дані про щеплення будуть внесені в електронну систему.

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