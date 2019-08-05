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05 серпня 2019, понеділок, 15:59 23
Суспільство 2019-08-05T17:30:03+03:00
Українські Новини
У Києві відкриють річковий маршрут з Подолу на Оболонь

У Києві відкриють річковий маршрут з Подолу на Оболонь

Річковий вокзал. Фото: Facebook/Київський річковий вокзал
Річковий вокзал. Фото: Facebook/Київський річковий вокзал

10 серпня в Києві відкриють річковий маршрут з Подолу на Оболонь. Про це повідомляє Київський річковий вокзал на сторінці в Facebook.

Відкриття відбудеться у парку "Наталка" по вулиці Оболонська Набережна, 9.

Організатори зазначають, що пасажирів очікує дитяча анімаційна програма, безкоштовний супровід екскурсовода та знижки на перші квитки рейсу. Оприлюднено також розклад рейсів за новим маршрутом (вихідні дні).

Оболонь - Поштова площа - 12:00, 16:00.

Поштова площа - Оболонь - 14:00.

Посадка на Оболоні здійснюється на причалі в парку "Наталка".

Вартість квитків туди і назад становитиме 150 гривень. У день відкриття пасажири зможуть вирушити у подорож за 100 гривень. Дітям у віці від 6 до 12 років квиток обійдеться в половину вартості.

Як повідомляли Українські Новини, будівлю річкового порту в Києві перетворять в арт-простір. Тут хочуть проводити кінопокази, арт-виставки та презентації книг, а з приміщення, збудованого у 60-х роках ХХ століття, можна буде спуститися на набережну. Коли планують відкрити будинок поки не повідомляється.

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