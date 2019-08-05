Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників"

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Михайло Федоров вважає, що Україна не повинна знімати заборону з російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Однокласники" в той час, як Зеленський вважає, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано.\r\nПро це він повідомив в інтерв'ю виданню "Liga.net", передають Українські Новини.\r\n"Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з "Однокласників" і "Вконтакте", тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців", - сказав він.\r\nФедоров вважає, що по закінченню терміну санкцій вони мають бути продовжені проти цих ресурсів.\r\n"Я б рекомендував (продовжити санкції). На жаль, "Вконтакте" стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно", - сказав він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заявляє, що наступні президентські вибори пройдуть онлайн.\r\nТакож, незважаючи на санкції, сайти "Яндекс" і "Однокласники" увійшли до топ-10 по Україні у січні 2019.\r\nТим часом в СБУ заявили, що російські спецслужби через соцмережі вербують в Україні антиагітаторів для втручання у вибори.