Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників"

Позаштатний радник Президента Володимира Зеленського Михайло Федоров вважає, що Україна не повинна знімати заборону з російських соціальних мереж "Вконтакте" і "Однокласники" в той час, як Зеленський вважає, що "Вконтакте" і "Однокласники" заблокували невиправдано

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Liga.net", передають Українські Новини.

"Можу сказати свою особисту думку. Я б не рекомендував знімати блок з "Однокласників" і "Вконтакте", тому що не бачу в цьому доцільності. Там досить багато контенту, який негативно впливає на українців", - сказав він.

Федоров вважає, що по закінченню терміну санкцій вони мають бути продовжені проти цих ресурсів.

"Я б рекомендував (продовжити санкції). На жаль, "Вконтакте" стало спецоперацією Росії проти України. Після відходу Павла Дурова це очевидно", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, радник Зеленського заявляє, що наступні президентські вибори пройдуть онлайн.

Також, незважаючи на санкції, сайти "Яндекс" і "Однокласники" увійшли до топ-10 по Україні у січні 2019.

Тим часом в СБУ заявили, що російські спецслужби через соцмережі вербують в Україні антиагітаторів для втручання у вибори.