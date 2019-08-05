У Харкові впала з мосту вантажівка з піском

Вранці в понеділок, 5 серпня, на Окружній дорозі в Харкові вантажівка КамАЗ впала з моста, водій потрапив до лікарні у важкому стані. Про це повідомляє Відділ комунікацій ГУ НП в Харківській області.

КамАЗ з піском їхав по Окружній дорозі, близько 10:00 він впав з мосту. Водій автомобіля у важкому стані був доставлений в Харківську міську клінічну лікарню швидкої і невідкладної допомоги. Медики констатували у нього важкі травми і готують його до операції.

Правоохоронці встановлюють подробиці інциденту.

Вантажівка з піском впав з моста в Харкові. Фото: hk.npu.gov.ua

Раніше в Києві бензовоз протаранив легковик: є потерпілий, пальне розлилося на дорогу.

Також на Одеській трасі сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві фури.