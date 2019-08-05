Страйки в Гонконзі змусили скасувати понад 150 рейсів

Сьогодні, 5 серпня, масові демонстрації і страйки в Гонконзі змусили найбільшу авіакомпанію Cathay Pacific скасувати понад 150 рейсів і закликати пасажирів відкласти несуттєві рейси. Про це повідомляє CNN.

Cathay Pacific закликала клієнтів не літати в понеділок і вівторок, а також заявила, що відмовиться від плати за перебронювання. Акції Cathay впали більш ніж на 4% в ході страйків в понеділок.

Авіакомпанія є флагманським перевізником міста. Щорічно обслуговує близько 34 мільйонів пасажирів і обслуговує близько 200 міст по всьому світу.



Гонконгські авіалінії сказали, що скасували 32 рейси. United Airlines (UAL) повідомила, що її рейси не були скасовані.



Понеділок став п'ятим днем масових протестів в Гонконзі. Загальні страйки і демонстрації були заплановані у семи районах. Протягом дня очікувалися інші акції протесту і організовані транзитні блоки, в тому числі в аеропорту і в тунелі Крос-Харбор, життєво важливої транспортної артерії, що з'єднує острів Гонконг з Коулуном.

За даними Конфедерації профспілок Гонконгу, у страйку взяли участь понад 2300 авіаційних працівників, у тому числі 1200 членів екіпажу і пілоти.



У понеділок вранці обслуговування в Airport Express було припинено більш ніж на годину.



Повітряний простір Гонконгу і пропускна здатність злітно-посадкової смуги в аеропорту були ефективно скорочені на 50% для всіх авіакомпаній.

Чиновники порадили пасажирам "відправлятися в аеропорт тільки після підтвердження їх місць і часу польоту".



Як повідомляли Українські Новини, протести в Гонконзі почалися ще 16 червня через закон про екстрадицію. Новий законопроект пропонував дозволити екстрадицію осіб, яких звинувачує в злочинах влада материкового Китаю, Тайваню і Макао. Противники поправок побоюються, що закон про екстрадицію зможуть використовувати проти політичних опонентів китайського уряду, які проживають в Гонконзі.



Демонстранти вимагають скасувати закон, а також хочуть відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем.