підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
05 серпня 2019, понеділок, 12:41 15
Азія 2019-08-05T15:00:03+03:00
Українські Новини
Страйки в Гонконзі змусили скасувати понад 150 рейсів

Страйки в Гонконзі змусили скасувати понад 150 рейсів

Аеропорт. Фото: pixabay
Аеропорт. Фото: pixabay

Сьогодні, 5 серпня, масові демонстрації і страйки в Гонконзі змусили найбільшу авіакомпанію Cathay Pacific скасувати понад 150 рейсів і закликати пасажирів відкласти несуттєві рейси. Про це повідомляє CNN.

Cathay Pacific закликала клієнтів не літати в понеділок і вівторок, а також заявила, що відмовиться від плати за перебронювання. Акції Cathay впали більш ніж на 4% в ході страйків в понеділок.

Авіакомпанія є флагманським перевізником міста. Щорічно обслуговує близько 34 мільйонів пасажирів і обслуговує близько 200 міст по всьому світу.

Гонконгські авіалінії сказали, що скасували 32 рейси. United Airlines (UAL) повідомила, що її рейси не були скасовані.

Понеділок став п'ятим днем масових протестів в Гонконзі. Загальні страйки і демонстрації були заплановані у семи районах. Протягом дня очікувалися інші акції протесту і організовані транзитні блоки, в тому числі в аеропорту і в тунелі Крос-Харбор, життєво важливої транспортної артерії, що з'єднує острів Гонконг з Коулуном.

За даними Конфедерації профспілок Гонконгу, у страйку взяли участь понад 2300 авіаційних працівників, у тому числі 1200 членів екіпажу і пілоти.

У понеділок вранці обслуговування в Airport Express було припинено більш ніж на годину.

Повітряний простір Гонконгу і пропускна здатність злітно-посадкової смуги в аеропорту були ефективно скорочені на 50% для всіх авіакомпаній.

Чиновники порадили пасажирам "відправлятися в аеропорт тільки після підтвердження їх місць і часу польоту".

Як повідомляли Українські Новини, протести в Гонконзі почалися ще 16 червня через закон про екстрадицію. Новий законопроект пропонував дозволити екстрадицію осіб, яких звинувачує в злочинах влада материкового Китаю, Тайваню і Макао. Противники поправок побоюються, що закон про екстрадицію зможуть використовувати проти політичних опонентів китайського уряду, які проживають в Гонконзі.

Демонстранти вимагають скасувати закон, а також хочуть відставки глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем.

Більше новин про: протести в Гонконзі Гонкогнг Демонстрації Страйки

Архів
Новини
Естонія не визнає російські паспорти жителів Донбасу 15:02
Радник Зеленського хоче продовжити санкції проти "Вконтакте" і "Однокласників" 14:45
Україна просить США більше ракетних комплексів Javelin, - посол США Тейлор 14:31
Кличко призначив нового начальника "Київавтошляхміст" 14:25
Наступні президентські вибори пройдуть онлайн, - радник Зеленського 14:18
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
Поліцейський чиновник може закрити відомі сайти з допомогою суду, - блогер Сазонов 09:22
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Кауфман домовляється з новою владою про збереження свого тютюнового бізнесу, - Руденко 09:20
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
Набув чинності вирок п'ятьом колишнім АТОшникам за вбивство Гандзюк 12:05
Олександр Скічко та Роман Грищук. Фото:
"Слуги народу" залишають Трускавець: умови поїздки новообраних депутатів 21:23
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok