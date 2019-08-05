За липень ціни на свинину перевалили за 49 гривень

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 27 червня травня по 31 липня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі підвищилася на 6,9%, або на 3,2 гривні/кг, до 49,5 гривні/кг.

Про це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.

При цьому, згідно з даними асоціації, з 27 червня по 10 липня тривало попереднє падіння цін до 42,9 гривні/кг, після чого почалося активне зростання.

"Середня ціна закупівлі живця на цьому тижні досягла 49,5 гривні/кг, що на 2,7% вище, ніж тижнем раніше (22-28 липня)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що з 5 по 11 серпня постачальники живця планують утримувати котирування на досягнутому рівні.

При цьому, за даними асоціації, переробники налаштовані купувати живця по 47-49 гривень/кг в зв'язку з очікуваним пожвавленням імпортних постачань м'ясної сировини.

У свою чергу, підвищення німецьких котирувань призвело до зниження бар'єрної ціни до 46,5 гривні/кг.

Асоціація зазначила, що незважаючи на таку зміну, внутрішні ціни на ринку свинини навіть при прогнозованому ослабленні будуть вищими.

Як повідомляли Українськi Новини, у червні ціна на сало впала до 72 гривень.

У 2018 році в порівнянні з 2017 роком імпорт свинини збільшився в 5,2 рази до 51,916 млн доларів.