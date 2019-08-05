За липень ціни на свинину перевалили за 49 гривень

Асоціація "Свинарі України" повідомляє, що з 27 червня травня по 31 липня середня ціна на свинину 1-ї категорії в живій вазі підвищилася на 6,9%, або на 3,2 гривні\/кг, до 49,5 гривні\/кг.\r\nПро це йдеться в повідомленні асоціації, передають Українські Новини.\r\nПри цьому, згідно з даними асоціації, з 27 червня по 10 липня тривало попереднє падіння цін до 42,9 гривні\/кг, після чого почалося активне зростання.\r\n"Середня ціна закупівлі живця на цьому тижні досягла 49,5 гривні\/кг, що на 2,7% вище, ніж тижнем раніше (22-28 липня)", - сказано в повідомленні.\r\nЗазначається, що з 5 по 11 серпня постачальники живця планують утримувати котирування на досягнутому рівні.\r\nПри цьому, за даними асоціації, переробники налаштовані купувати живця по 47-49 гривень\/кг в зв'язку з очікуваним пожвавленням імпортних постачань м'ясної сировини.\r\nУ свою чергу, підвищення німецьких котирувань призвело до зниження бар'єрної ціни до 46,5 гривні\/кг.\r\nАсоціація зазначила, що незважаючи на таку зміну, внутрішні ціни на ринку свинини навіть при прогнозованому ослабленні будуть вищими.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, у червні ціна на сало впала до 72 гривень.\r\nУ 2018 році в порівнянні з 2017 роком імпорт свинини збільшився в 5,2 рази до 51,916 млн доларів.