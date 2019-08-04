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04 серпня 2019, неділя, 20:19 11
Азія 2019-08-04T22:00:02+03:00
Українські Новини
25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів

25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів

Хвилі. Фото: pixabay
Хвилі. Фото: pixabay

Рятувальники витягли тіла 25 загиблих з води двох центральних філіппінських провінцій Гімарас і Ілоїло, після того, як в неділю, 4 серпня, там перекинулися три порома. Ще шестеро зникли без вісти, повідомляє Al Jazeera.

Представник регіональної поліції Джоєм Хав'єр заявив, що в неділю знайшли мертвими переважно пасажирів двох поромів, які перевернули раптові пориви вітру та потужні хвилі.

55 інших пасажирів і екіпаж були врятовані.

Третій пором перекинувся в протоці Ілоїло, але всі четверо членів його екіпажу вижили.

Вцілілі розповіли, що небо раптово потемніло на середині їх подорожі, після чого подув сильний вітер і почався дощ, який перевернув їхні пороми.

Місцеві синоптики попереджали про сильні тропічні дощі, грози і зсуви.

Будь-які роботи були припинені у столичному Манілі ще 2 і 3 серпня на тлі сильних дощів і повеней, також спостерігалися максимальні затори в районах столиці.

Як повідомляли Українські Новини, в Індонезії затонув пасажирський пором, від чого загинули не менше 15 осіб. Також в Іраку на річці Тигр затонув пасажирський пором - 85 загиблих.

У 2017 році на Філіппінах шторм викликав зсуви, від яких 26 осіб загинули.

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