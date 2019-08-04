25 осіб дістали мертвими з двох заток Філіппін після краху трьох поромів

Рятувальники витягли тіла 25 загиблих з води двох центральних філіппінських провінцій Гімарас і Ілоїло, після того, як в неділю, 4 серпня, там перекинулися три порома. Ще шестеро зникли без вісти, повідомляє Al Jazeera.\r\nПредставник регіональної поліції Джоєм Хав'єр заявив, що в неділю знайшли мертвими переважно пасажирів двох поромів, які перевернули раптові пориви вітру та потужні хвилі.\r\n55 інших пасажирів і екіпаж були врятовані.\r\nТретій пором перекинувся в протоці Ілоїло, але всі четверо членів його екіпажу вижили.\r\nВцілілі розповіли, що небо раптово потемніло на середині їх подорожі, після чого подув сильний вітер і почався дощ, який перевернув їхні пороми.\r\nМісцеві синоптики попереджали про сильні тропічні дощі, грози і зсуви.\r\nБудь-які роботи були припинені у столичному Манілі ще 2 і 3 серпня на тлі сильних дощів і повеней, також спостерігалися максимальні затори в районах столиці.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Індонезії затонув пасажирський пором, від чого загинули не менше 15 осіб. Також в Іраку на річці Тигр затонув пасажирський пором - 85 загиблих.\r\nУ 2017 році на Філіппінах шторм викликав зсуви, від яких 26 осіб загинули.