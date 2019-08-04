Намагалися втекти через сексуальне насильство і побиття: в Північній Кореї публічно стратили ув'язнених

У Північній Кореї провели публічну страту ув'язнених, які намагалися втекти з в'язниці через сексуальне насильство та жорстоке поводження. Про це заявили в Організації Об'єднаних

Націй, пише The Guardian.

Так, повідомляється, що ув'язнених били палицями і металевими прутами.

"У доповіді генерального секретаря Антоніу Гутерріша кажуть, що охоронці примушували затриманих роздягатися і неодноразово піддавали їх особистому огляду в пошуках грошей і прихованих предметів. Ув'язнених допитували, іноді до місяця або довше, а камери настільки переповнені, що вони не могли навіть лягти", - йдеться в повідомленні.

Також Гуттеріш зазначив, що Управління ООН з прав людини отримало та проаналізувало інформацію про затриманих громадян Північної Кореї, більшість з яких жінки. Так, в період з вересня по травень опитали понад 330 осіб, які покинули країну.

"Колишні затримані звинувачують співробітників Служби безпеки в грубих порушеннях права на життя, свободу та безпеку людини", - підкреслюється в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в Черкаській колонії після масштабного бунту ув'язнених ввели особливий режим.

Раніше в російській колонії в Омську в'язні влаштували бунт, під час якого погрожували розкрити вени через жахливі умови, приниження і побиття.