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  • В Одеській області ВАЗ врізався в дерево та перекинувся, загинув 7-річний хлопчик
04 серпня 2019, неділя, 15:45 10
Події 2019-08-04T16:45:01+03:00
Українські Новини
В Одеській області ВАЗ врізався в дерево та перекинувся, загинув 7-річний хлопчик

В Одеській області ВАЗ врізався в дерево та перекинувся, загинув 7-річний хлопчик

В Одеській області сталася смертельна ДТП, в якій загинув 7-річний хлопчик, також були госпіталізовані ще три людини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Так, повідомляється, що аварія сталася біля села Петрове Біляївського району.

"Попередньо встановлено, що 44-річний водій "ВАЗ 2103" під час руху не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет, де скоїв зіткнення з деревом і перекинувся", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в автомобілі, крім водія перебували ще четверо пасажирів. Всі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені в медичний заклад. 7-річний хлопчик помер у лікарні.

Відкрито кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху" (ч. 2 ст. 286 ККУ).

Як повідомляли Українські Новини, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві фури.

Тим часом в Україні збільшилася кількість ДТП: число загиблих в аваріях зросла на 10%.

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