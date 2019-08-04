В Одеській області ВАЗ врізався в дерево та перекинувся, загинув 7-річний хлопчик

В Одеській області сталася смертельна ДТП, в якій загинув 7-річний хлопчик, також були госпіталізовані ще три людини. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.\r\nТак, повідомляється, що аварія сталася біля села Петрове Біляївського району.\r\n"Попередньо встановлено, що 44-річний водій "ВАЗ 2103" під час руху не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет, де скоїв зіткнення з деревом і перекинувся", - йдеться в повідомленні.\r\nНаголошується, що в автомобілі, крім водія перебували ще четверо пасажирів. Всі вони з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості були доставлені в медичний заклад. 7-річний хлопчик помер у лікарні.\r\nВідкрито кримінальну справу за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху" (ч. 2 ст. 286 ККУ).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на Одеській трасі сталася смертельна ДТП: зіткнулися дві фури.\r\nТим часом в Україні збільшилася кількість ДТП: число загиблих в аваріях зросла на 10%.