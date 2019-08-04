ДСНС попередило про погіршення погоди на півдні та сході України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на півдні і сході країни в неділю.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Києві в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"За прогнозами Укргідрометцентру, 4 серпня в результаті переміщення активного циклону у південній та східній частині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м/с, в окремих районах 25-30 м/с, град", - сказано в ньому.

Крім того, 4 серпня на акваторії і в портах Чорного і Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм.

Нагадаємо, в липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.

У червні в Одеській області також пронісся смерч.