ДСНС попередило про погіршення погоди на півдні та сході України

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на півдні і сході країни в неділю.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління ДСНС в Києві в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\n"За прогнозами Укргідрометцентру, 4 серпня в результаті переміщення активного циклону у південній та східній частині, в Дніпропетровській і Кіровоградській областях складні погодні умови: сильні грозові дощі, пориви вітру та шквали 17-22 м\/с, в окремих районах 25-30 м\/с, град", - сказано в ньому.\r\nКрім того, 4 серпня на акваторії і в портах Чорного і Азовського морів очікуються складні погодні умови: посилення вітру 25-28 м\/с, висота хвиль на Чорному морі 30-40 дм, на Азовському - 13-15 дм.\r\nНагадаємо, в липні також були опубліковані кадри смерчу, пронісся над одеським пляжем.\r\nУ червні в Одеській області також пронісся смерч.