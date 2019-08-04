У аннексированном Криму російські військові проводять підводну експедицію

Російські військові та представники пошукового руху в окупованій Керчі проводять експедицію "Аджимушкай-2019". Про це повідомляє "Крим.Реалії".

На першому етапі експедиції залучили гідрографічне судно Чорноморського флоту, завдяки якому можна виявити залишки кораблів і літаків.

"Були виявлені літак "Аерокобра", останки штурмовика ІЛ-2, пароплав "Марія", який затонув у результаті навігаційної аварії в 1908 році, а також знайдені останки німецької десантної баржі F-334а. Частина виявлених артефактів була піднята з дна моря на поверхню", - зазначили у відомстві.

Другий етап пошукової експедиції "Аджимушкай-2019" буде проведено з 29 липня по 13 серпня в районі Аджимушкайських каменоломень міста Керч.

Аджимушкайські каменоломні оборонялися з 16 травня по 30 жовтня 1942 року, в боях брали участь 13 тисяч осіб. В живих залишалося 48 осіб. Облога тривала 170 днів.

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