підписатися на розсилку
25.4 25.8
27.95 28.65
˟
04 серпня 2019, неділя, 11:08 15
Політика 2019-08-04T11:31:13+03:00
Українські Новини
У аннексированном Криму російські військові проводять підводну експедицію

У аннексированном Криму російські військові проводять підводну експедицію

Російські військові та представники пошукового руху в окупованій Керчі проводять експедицію "Аджимушкай-2019". Про це повідомляє "Крим.Реалії".

На першому етапі експедиції залучили гідрографічне судно Чорноморського флоту, завдяки якому можна виявити залишки кораблів і літаків.

"Були виявлені літак "Аерокобра", останки штурмовика ІЛ-2, пароплав "Марія", який затонув у результаті навігаційної аварії в 1908 році, а також знайдені останки німецької десантної баржі F-334а. Частина виявлених артефактів була піднята з дна моря на поверхню", - зазначили у відомстві.

Другий етап пошукової експедиції "Аджимушкай-2019" буде проведено з 29 липня по 13 серпня в районі Аджимушкайських каменоломень міста Керч.

Аджимушкайські каменоломні оборонялися з 16 травня по 30 жовтня 1942 року, в боях брали участь 13 тисяч осіб. В живих залишалося 48 осіб. Облога тривала 170 днів.

Нагадаємо, в Криму пройшли показові виступу військової авіації Росії.

Також Росія хоче утилізувати військову техніку України в Криму.

Більше новин про: Росія анексія Криму експедиція

Архів
Новини
В Станиці Луганській не можуть розмінувати міст через відсутність гарантій безпеки від бойовиків 12:29
Теліженко заявив, що Кличко "використовує" американців в особистих цілях 11:57
Президент Зеленський привітав військових з Днем військово-повітряних сил 11:38
У аннексированном Криму російські військові проводять підводну експедицію 11:08
Колишній "беркутівець" Кусюк розганяв мітинг за вільні вибори в Москві 10:42
більше новин
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
На Україну насувається циклон: оголошено штормове попередження 15:00 Карта
У МЗС занепокоєні розміщенням Росією ракет близько до європейських столиць 22:34
Затримання в Москві. Скріншот відео youtube.com/euronews
У Росії тривають протести: затримано понад 300 осіб 17:12
більше новин
Зеленський витратив у Канаді 3,5 млн 11:56 Документ
Зеленський допускає, що американських лобістів в його інтересах міг найняти хтось інший 17:40
Зеленський з Богданом прийшли в коментарі до Іванчука, коли той спробував відхреститися від публічного зобов'язання побудувати дорогу на Івано-Франківщині 23:23
Андрій Богдан. Скріншот відео
Богдан заявив, що команді Зеленського не потрібні журналісти для спілкування з суспільством 18:57
У "Слузі народу" назвали кандидатів на посаду спікера і віце-спікера 16:34
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok