На полигоне Чауда в аннексированном Крыму российские военно-космические силы провели учения и показательные выступления с участием нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов.\r\nКак сообщает "Крым. Реалии", над Феодосией оккупанты разыграли учебный бой.\r\n"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", - пишет СМИ.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".\r\nА также в Одесской области испытали две ракетные системы.\r\nА раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".\r\nРанее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".