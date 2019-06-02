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02 июня 2019, воскресенье, 15:52 624
Политика 2019-06-02T15:57:18+03:00
Українські Новини
Учебный бой: В Крыму прошли показательные выступления военной авиации России

Учебный бой: В Крыму прошли показательные выступления военной авиации России

На полигоне Чауда в аннексированном Крыму российские военно-космические силы провели учения и показательные выступления с участием нескольких десятков боевых вертолетов и самолетов.

Как сообщает "Крым. Реалии", над Феодосией оккупанты разыграли учебный бой.

"Бомбардировщики и штурмовики нанесли удары по наземным целям. В качестве мишеней использовались макеты самолетов и объекты, имитирующие позиции сухопутных войск и наземную инфраструктуру", - пишет СМИ.

Как сообщали Українські Новини, ранее ВСУ показали, как военные катера и вертолет открыли огонь на Азовском море под "Highway to Hell".

А также в Одесской области испытали две ракетные системы.

А раньше крылатые ракеты "Куб" и "Тор" впервые прошли "проверку на прочность".

Ранее артиллеристы ВСУ испытали "Пионы".

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