Колишній "беркутівець" Кусюк розганяв мітинг за вільні вибори в Москві

У центрі Москви під час розгону акції на підтримку опозиційних кандидатів помітили екс командира київського "Беркута" Сергія Кусюка.

Про це повідомив журналіст Ілля Азар в Facebook. "Працює екс-заступника командира київського Беркута Кусюк Сергій", – написав він.

Під час суботньої акції були затримані понад 800 осіб. На відео показано, як екс-беркутівець Кусюк керує затриманнями активістів поруч зі своїм автозаком. В Україні він перебуває в розшуку за можливу причетність до злочинів на Майдані.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні 2017 року США ввели санкції проти колишнього начальника київського полку спеціального призначення "Беркут" Сергія Кусюка за порушення прав людини.

У листопаді Росія відмовила Україні в екстрадиції екс-начальника київського полку "Беркута" Кусюка.

Навесні четверо підозрюваних у вбивствах активістів Евромайдана екс-беркутівців втекли в Росію.