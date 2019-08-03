У Москві на акції протесту затримали майже 700 людей

Сьогодні, 3 липня, в Москві проходить акція протесту проти недопуску незалежних кандидатів до виборів у Мосміськдуму і арештів учасників демонстрації 27 липня. В результаті акції протесту затримано 685 осіб за даними ОВС-Інфо на 18:40.

В акції взяли участь близько 1500 чоловік, передає "Інтерфакс". Кореспонденти агентства повідомили, що правоохоронні органи припинили несанкціоновану акцію в підтримку незареєстрованих кандидатів у Мосміськдуму в центрі столиці.



"Поступово мітингувальники залишають площу і спускаються в метро "Тверська", частина мітингувальників роз'їжджається на автобусах, які прибувають до зупинки. Найбільш активних мітингувальників поліцейські затримують і відводять в останній на Пушкінській площі автозак", - йдеться в повідомленні.



Відзначається, що на Луб'янській площі, де спочатку планували провести несанкціоновану акцію, обстановка спокійна, скупчення громадян не спостерігається.



Нагадаємо, раніше в результаті акції протесту було затримано більше 300 осіб, були арештовані або оштрафовані багато активних учасників і організаторів минулих акцій за вільні вибори.



Акція проходить у формі прогулянки по Бульварному кільцю. Її організаторами виступила група незалежних кандидатів, яких не допустили до виборів у Мосміськдуму, а також Лібертаріанська партія Росії. Багато активних учасників і організаторів минулих акцій за вільні вибори.