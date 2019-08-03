В нічному небі можна буде побачити Меркурій: де і коли

У серпні на нічному небі крім сріблястих хмар можна буде спостерігати Меркурій. За астрономічним прогнозами, 9 серпня планета досягне найбільшої західної елонгації 19° від Сонця. Протягом наступного тижня після цього моменту вона стає видимою на нічному небі, пише Meteoprog.

Із зростанням блиску (до -1m) і фази планета змінює свою видимість серповидної форми в півмісяць. Це має відбутися 12 серпня.

На небозводі побачити Меркурій можна буде до 23 — 24 серпня. Планета буде розташована на межі сузір'їв Раку і Лева.

Як побачити планету Меркурій?

На небі Меркурій буде помітний виглядати неяскравим, але чітко видимою зіркою білого або жовтого кольору. На сході його колір, можливо, зміниться ближче до червоного, а сама планета може помітно мерехтіти.

Для того щоб виявити планету, необхідно, в першу чергу, знайти місцевість з відкритим горизонтом.

Починати пошук слід приблизно за 1.5 години до світанку

Орієнтиром будуть дві зірки сузір'я Близнюків - Кастор і Поллукс. Побачити їх можна під яскравою зіркою Капелою.

З початку періоду видимості і до 12 серпня планета сяє нижче і правіше Кастора і Поллукса. А ось з 12 по 14 числа вранці Меркурій можна буде спостерігати точно під цими 2 зірками, а пізніше – трохи нижче і лівіше від них.

Як повідомляли Українські Новини, у Сонячній системі навколо Меркурія виявили невідому структуру.

Крім того, в цьому році можна буде побачити проходження Меркурія по диску Сонця - 11 листопада.