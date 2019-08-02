На Буковині у величезному полі пшениці сховали посіви конопель

На Буковині в полі пшениці були виявлені посіви конопель. Про це повідомляє прес-служба поліції Чернігівської області.

Так, повідомляється, що десять незаконних посівів нарковмісних рослин були заховані серед кукурудзи на полі площею приблизно 240 гектарів у селі Костичани Новоселицького району.

"Отримавши інформацію про масштабне культивування конопель в селі Костичани, поліцейські залучили прилади аеророзвідки для обстеження території. Нелегальні посіви нарковмісних рослин виявлені на території земельних паїв, які орендує приватне підприємство. Десять ділянок з коноплею знаходилися приблизно на відстані 100 метрів один від одного", - розповіли в поліції.

Коноплі, виявлені в полі пшениці

Наголошується, що всього правоохоронці вилучили майже 9300 кущів конопель. Зразки вилучених рослин направлені на експертизу в Чернівецький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр.

Як повідомляли Українські Новини, в Запорізькій області знайшли плантацію з коноплею, продукцію якої відправляли в Крим.

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