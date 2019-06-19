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19 июня 2019, среда, 13:13 121
Силовые структуры 2019-06-19T13:13:48+03:00
Українські Новини
В Запорожской области нашли плантацию с коноплей, продукцию которой отправляли в Крым

В Запорожской области нашли плантацию с коноплей, продукцию которой отправляли в Крым

Сотрудники Национальной полиции, Службы безопасности Украины и прокуратуры изъяли около 6 тыс. кустов конопли и 5 кг марихуаны общей стоимостью 70 млн гривен в Мелитопольском районе Запорожской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления Нацполиции в области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, коноплю выращивали на окраине одного из сел района в 6 теплицах общей площадью около 5 га.

"Теплицы были оснащены системой капельного полива, освещения и отопления, поэтому урожай собирали до трех раз в год", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, марихуану переправляли для сбыта во временно оккупированный Крым.

3 из задержанных по подозрению в организации накробизнеса - жители Крыма, еще 1 - Запорожской области.

"В ходе обысков изъято более 6 тыс. кустов каннабиса, почти 5 кг переработанного наркотического средства, деньги, огнестрельное оружие, а также оборудование для выращивания и переработки марихуаны. По ценам наркосбытчиков, общая стоимость изъятого - почти 70 млн гривен", - говорится в сообщении полиции.

Ведется расследование по признакам ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и ч. 2 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса.

Как сообщали Українські Новини, в Днипре накрыли "гаражную" нарколабораторию с психотропами и амфетамином.

Ранее в Запорожье задержали пятерых подозреваемых в организации 2 нарколабораторий.

В сети появилось видео, как пограничники Украины пропускают через границу авто с героином.

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