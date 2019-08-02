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02 серпня 2019, пʼятниця, 19:03 11
Вибори 2019-08-02T21:00:01+03:00
Українські Новини
ЦВК визнала обраним кандидатом у депутати ведучого "1+1" Дубинського

ЦВК визнала обраним кандидатом у депутати ведучого "1+1" Дубинського

ЦВК
ЦВК

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраними депутатами Верховної Ради ще 7 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК, передають Українські Новини.

"На підставі оригіналів протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування Комісія встановила результати позачергових виборів народних депутатів України від 21 липня 2019 в 7 одномандатних виборчих округах, визнавши обраними народними депутатами України", - сказано в ньому.

Обраними депутатами визнано: висуванець партії "Слуга народу", голова Невицькоъ сільради Михайло Лаба в окрузі №70 у Закарпатській області; самовисуванець, депутат Верховної Ради від фракції партії "Народний фронт" Валерій Лунченко в окрузі №71 у Закарпатській області; висуванець партії "Слуга народу" Олександр Дубинський в окрузі №94 у Київській області; кандидат від партії "Слуга народу", директор підприємства "Тек Центр" (будівництво доріг) Ігор Мурд в окрузі №100 у Кіровоградській області; самовисуванець, депутат Верховної Ради Андрій Лопушанський (фракція партії "Блок Петра Порошенка") в окрузі №125 у Львівській області; висуванець партії "Слуга народу", співробітник управління цивільного захисту населення Чернівецької обласної державної адміністрації, громадський діяч Максим Заремський в окрузі №202 (Сторожинець) в Чернівецькій області, співробітниця Міністерства оборони Мар'яна Безугла, висунута партією "Слуга народу", в окрузі №217 в Києві (Оболонь).

Таким чином, всього ЦВК визнала обраними 153 зі 199 депутатів, які перемогли в мажоритарних округах.

Також ЦВК прийняла протоколи окружної виборчої комісії №198 з позначкою "Уточнений".

Крім того, комісія скасувала реєстрацію 2 довірених осіб кандидата в депутати Ради Володимира Пригладя, зареєстрованого в окрузі №214.

У засіданні комісії оголошено перерву.

Як повідомляли Українські Новини, ЦВК визнала обраними депутатами ще 50 кандидатів: хто проходить у Раду.

Також 29 липня ЦВК визнала обраними депутатами Верховної Ради 35 кандидатів, які перемогли в одномандатних виборчих округах.

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