Ощадбанк переобрав головою правління Пишного

Державний Ощадний банк переобрав головою правління Андрія Пишного на 5 років.\r\nПро це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, на засіданні наглядової ради 20 червня, де були присутні представники акціонера і НБУ, було прийнято рішення провести оцінку голови і членів правління Ощадбанку на відповідність кваліфікаційним вимогам.\r\nРезультати оцінки було розглянуто на засіданні наглядової ради банку 25 липня в присутності представників НБУ.\r\nЧлени наглядової ради зазначили, що ефективна робота Пишного, що проводиться з березня 2014 до поточної дати, сприяла фундаментальним позитивним змінам в роботі банку, внутрішніх служб, створенню позитивного іміджу серед громадян і партнерів.\r\nНа підставі отриманих висновків наглядова рада прийняла рішення підтвердити професійну придатність голови правління, відповідність кваліфікаційним вимогам і продовжити його повноваження на наступні 5 років.\r\nНа сьогодні триває наступний етап відповідно до затвердженого наглядовою радою порядку оцінки - етап оцінки членів правління і ключових керівників банку.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, зампреда Ощадбанку Земцову суд відмовився відпустити на поруки.\r\nРаніше САП вирішила не оскаржити арешт і заставу для підозрюваних в розкраданні $20 млн Ощадбанку.