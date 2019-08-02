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02 серпня 2019, пʼятниця, 18:31 12
Економіка 2019-08-02T19:15:01+03:00
Українські Новини
Ощадбанк переобрав головою правління Пишного

Ощадбанк переобрав головою правління Пишного

Державний Ощадний банк переобрав головою правління Андрія Пишного на 5 років.

Про це йдеться в повідомленні банку, передають Українські Новини.

Згідно з ним, на засіданні наглядової ради 20 червня, де були присутні представники акціонера і НБУ, було прийнято рішення провести оцінку голови і членів правління Ощадбанку на відповідність кваліфікаційним вимогам.

Результати оцінки було розглянуто на засіданні наглядової ради банку 25 липня в присутності представників НБУ.

Члени наглядової ради зазначили, що ефективна робота Пишного, що проводиться з березня 2014 до поточної дати, сприяла фундаментальним позитивним змінам в роботі банку, внутрішніх служб, створенню позитивного іміджу серед громадян і партнерів.

На підставі отриманих висновків наглядова рада прийняла рішення підтвердити професійну придатність голови правління, відповідність кваліфікаційним вимогам і продовжити його повноваження на наступні 5 років.

На сьогодні триває наступний етап відповідно до затвердженого наглядовою радою порядку оцінки - етап оцінки членів правління і ключових керівників банку.

Як повідомляли Українські Новини, зампреда Ощадбанку Земцову суд відмовився відпустити на поруки.

Раніше САП вирішила не оскаржити арешт і заставу для підозрюваних в розкраданні $20 млн Ощадбанку.

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