Суд призначив експертизу для визначення розміру збитку телеканалу "112 Україна", понесеного від обстрілу будівлі з гранатомета.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

В рамках даного кримінального провадження слідчими Служби безпеки України встановлено, що 13 липня близько 3:28 невстановлена особа вчинила постріл з предмета, схожого на ручну протитанкову гранату РПГ-22 в будівлю за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 21 Г, в якому розташовані приміщення телеканалу «112 Україна».

Того ж дня в ході огляду місця події на вул. Зоологічній, 6 біля житлового будинку знайдений тубус від реактивної гранати РПГ-22 зеленого кольору з маркуванням на ньому: «254-15-85, ОП ОЛ -22, 533-Л35-85», у якому відсутній заряд.

Поряд з зазначеним предметом перебували пластмасові уламки деталей транспортно-спускового пристрою.

На відстані 30 м від зазначеного предмета під фасадною частиною будинку № 21г по вул. Дегтярівській на землі виявлено 12 уламків, ймовірно від реактивної гранати ПГ-22 і хвостову частину від неї з маркуванням «ТР-18-85-ДО».

Також, в дворі будинку на землі виявлена кришка, ймовірно від передньої частини тубуса реактивної гранати РПГ-22.

При огляді фасаду будівлі телеканалу виявлено пошкодження стіни між 4 і 5 поверхами.

В ході огляду усередині будівлі в стіні на сходах між 4 і 5 поверхами виявлено наскрізний отвір круглої форми.

Враховуючи, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, у слідства виникла необхідність у проведенні судової товарознавчої експертизи.

Будівля телеканалу після обстрілу. Фото: 112 Україна

Суд задовольнив клопотання СБУ та доручив Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції визначити розмір матеріального збитку, завданого в результаті пошкодження будівлі, і розмір матеріального збитку, завданого в результаті пошкодження вивіски «Телеканал 112 Україна», розміщеної на стіні будівлі.

Крім того, експертному центру Міністерства внутрішніх справ доручено встановити, чи є на виявлених частинах гранатомета відбитки пальців або інші біоматеріали.

Також експертиза повинна встановити, в якому напрямку і з якої відстані зроблено постріл по будівлі телеканалу.

Як повідомляли Українські Новини, 13 липня невідомий вистрілив з гранатомета в будівлю телеканалу "112 Україна", жертв не було.

СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею теракт.