Київ випередив тільки Лестер і Мінськ в рейтингу найкращих міст для студентів

Компанія QS Quacquarelli Symonds випустила свіжу версію свого щорічного рейтингу найкращих міст для студентів. На це звернуло увагу Quartz, пише AIN.

Рейтинг складається за кількома критеріями: рейтинг університетів, інтернаціональна різноманітність студентів, рейтинг міста, активність роботодавців, доступність і думка випускників.

В цьому році Київ посів 118 з 120 — нижче тільки Лестер і Мінськ. Найкращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів. Найкращими містами для студентів були визнані Лондон, Токіо, Мельбурн, Мюнхен, Берлін.

У минулому році Київ не увійшов до рейтингу, але тоді в списку було представлено всього 100 міст.

Як повідомляли Українські Новини, Київ увійшов до ТОП-20 найзавантаженіших автомобілями міст світу.

Раніше три українських "міста-мільйонники" потрапили в рейтинг найнебезпечніших міст світу.

Тим часом Україна поступилася Росії та Білорусі у рейтингу за якістю життя і посіла 88 місце.

Раніше Нью-Йорк і Лондон очолили рейтинг найкращих міст світу для молоді. У топ-10 також увійшли Париж (5 місце) і Амстердам (10), на 22-му місці розташувався Мадрид, а на 24-м – Рим.