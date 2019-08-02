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02 серпня 2019, пʼятниця, 11:23 19
Суспільство 2019-08-02T13:45:03+03:00
Українські Новини
Київ випередив тільки Лестер і Мінськ в рейтингу найкращих міст для студентів

Київ випередив тільки Лестер і Мінськ в рейтингу найкращих міст для студентів

Київ. Фото: ti-ukraine.org
Київ. Фото: ti-ukraine.org

Компанія QS Quacquarelli Symonds випустила свіжу версію свого щорічного рейтингу найкращих міст для студентів. На це звернуло увагу Quartz, пише AIN.

Рейтинг складається за кількома критеріями: рейтинг університетів, інтернаціональна різноманітність студентів, рейтинг міста, активність роботодавців, доступність і думка випускників.

В цьому році Київ посів 118 з 120 — нижче тільки Лестер і Мінськ. Найкращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів. Найкращими містами для студентів були визнані Лондон, Токіо, Мельбурн, Мюнхен, Берлін.

У минулому році Київ не увійшов до рейтингу, але тоді в списку було представлено всього 100 міст.

Як повідомляли Українські Новини, Київ увійшов до ТОП-20 найзавантаженіших автомобілями міст світу.

Раніше три українських "міста-мільйонники" потрапили в рейтинг найнебезпечніших міст світу.

Тим часом Україна поступилася Росії та Білорусі у рейтингу за якістю життя і посіла 88 місце.

Раніше Нью-Йорк і Лондон очолили рейтинг найкращих міст світу для молоді. У топ-10 також увійшли Париж (5 місце) і Амстердам (10), на 22-му місці розташувався Мадрид, а на 24-м – Рим.

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