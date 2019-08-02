Київ випередив тільки Лестер і Мінськ в рейтингу найкращих міст для студентів

Компанія QS Quacquarelli Symonds випустила свіжу версію свого щорічного рейтингу найкращих міст для студентів. На це звернуло увагу Quartz, пише AIN.\r\nРейтинг складається за кількома критеріями: рейтинг університетів, інтернаціональна різноманітність студентів, рейтинг міста, активність роботодавців, доступність і думка випускників.\r\nВ цьому році Київ посів 118 з 120 — нижче тільки Лестер і Мінськ. Найкращий показник Києва — доступність, найгірший — рейтинг університетів. Найкращими містами для студентів були визнані Лондон, Токіо, Мельбурн, Мюнхен, Берлін.\r\nУ минулому році Київ не увійшов до рейтингу, але тоді в списку було представлено всього 100 міст.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київ увійшов до ТОП-20 найзавантаженіших автомобілями міст світу.\r\nРаніше три українських "міста-мільйонники" потрапили в рейтинг найнебезпечніших міст світу.\r\nТим часом Україна поступилася Росії та Білорусі у рейтингу за якістю життя і посіла 88 місце.\r\nРаніше Нью-Йорк і Лондон очолили рейтинг найкращих міст світу для молоді. У топ-10 також увійшли Париж (5 місце) і Амстердам (10), на 22-му місці розташувався Мадрид, а на 24-м – Рим.