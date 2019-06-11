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11 июня 2019, вторник, 11:47 37
Мир 2019-06-11T11:47:34+03:00
Українські Новини
Киев вошел в ТОП-20 самых загруженных автомобилями городов мира

Киев вошел в ТОП-20 самых загруженных автомобилями городов мира

Уровень загруженности киевских дорог в 2018 году составил 46%, увеличившись за год на 2 процентных пункта. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования нидерландского поставщика устройств для автомобильной и персональной GPS-навигации TomTom.

То есть всем участникам дорожного движения приходилось тратить на то, чтобы добраться до цели, чуть ли не в полтора раза больше времени.

В рейтинге самых перегруженных автомобилями городов мира украинская столица заняла 13-е место.

Чтобы совершить получасовую поездку по Киеву в будни во время пик (8-9 часов утра и 18-19 – вечера), автомобилистам нужно было в среднем потратить еще 26-27 минут. Самыми переполненными киевские дороги были в четверг, 1 марта 2018 года — загруженность подскочила до 107%. То есть время в пути тогда увеличилось в среднем в два раза.

Первое место в рейтинге занял Мумбаи (Индия), второе и третье Богота (Колумбия) и Лима (Перу) соответственно. Четвертую позицию в рейтинге занимает Нью-Дели (Индия) и закрывает пятерку Московский регион (Россия).

А вот ранее три украинских "миллионника" попали в рейтинг самых опасных городов мира.

И Украина уступила России и Беларуси в рейтинге по качеству жизни и заняла 88 место.

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