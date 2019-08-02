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02 серпня 2019, пʼятниця, 11:07 32
Транспорт 2019-08-02T11:15:01+03:00
Українські Новини
Три станції метро в Києві закрили через пожежу

Три станції метро в Києві закрили через пожежу

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Хрещатик", "Театральна" і "Університет" через загоряння електрощитової.

Про це Українським Новинам повідомили на гарячій лінії метрополітену.

"На "Хрещатику" загоряння електрощитової", - сказав співробітник КП.

За його словами, поїзди на червоній лінії курсують від станції "Арсенальна" до "Лісової" і від станції "Вокзальна" до "Академмістечка".

Як повідомляли Українські Новини, 17 липня Київський метрополітен закривав станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки


Також 17 липня в Києві закривали станцію "Палац Спорту" на вхід і вихід та пересадку на станцію "Площа Льва Толстого" через анонімне повідомлення про мінування.

Раніше, 12 липня, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали 5 станцій метро через падіння пасажира на рейки. 

Також на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік в березні

У січні на станції метро "Палац Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд. Чоловік лишився живий, про те, чи є у чоловіка будь-які травми, в повідомленні не говориться.

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