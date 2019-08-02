У Польщі скасували податки для молодих людей з невисоким доходом

У Польщі в четвер, 1 серпня, набуло чинності скасування податку на доходи фізичних осіб для молодих працівників, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20 тисяч євро) на рік. Так польський уряд намагається зупинити "відтік мізків" в інші країни, зазначає DW з посиланням на агенцію АР.

Відтепер податок на доходи фізичних осіб для молодих працівників зменшився з 18 відсотків до нуля. Це скасування стосується осіб, молодших за 26 років, які заробляють менше 85,5 тисячі злотих (20 тисяч євро) на рік. Очікується, що завдяки цьому статки майже двох мільйонів поляків зростуть.

В уряді сподіваються, що цей захід також переконає повернутися додому тих молодих поляків, які працюють за кордоном. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький нещодавно заявив, що сподівається, що це "запобіжить подальшим втратам, знекровленню населення, що особливо боляче для нації, суспільства, коли йдеться про молоде покоління".

За його словами, з початку вступу Польщі до Євросоюзу в 2004 році близько півтора мільйона поляків виїхали з країни. Це можна порівняти з населенням Варшави. За іншими підрахунками, з країни виїхали близько двох мільйонів поляків. Це скасування податку для молоді є лише частиною ширшого пакету соціальних виплат, який уряд Польщі вирішив запровадити перед осінніми парламентськими виборами. Серед них - грошові бонуси для сімей з дітьми та одноразова виплата пенсіонерам.

Нещодавнє опитування Національного банку Польщі показало, що близько 15 відсотків польських емігрантів готові повернутися додому. Особливо це стосується тих, хто живе у Великобританії, де є перспектива жорсткого Brexit.

Як повідомляли Українські Новини, за 2018 рік з початку деклараційної кампанії 2 067 мільйонерів задекларували свої доходи.

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