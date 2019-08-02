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02 серпня 2019, пʼятниця, 08:43 13
Політика світу 2019-08-02T09:15:01+03:00
Українські Новини
США офіційно виходять з ядерного договору з Росією

США офіційно виходять з ядерного договору з Росією

Путін і Трамп. Скріншот youtube RT
Путін і Трамп. Скріншот youtube RT

Сполучені Штати в п'ятницю, 2 серпня, офіційно виходять з російсько-американського Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), який ознаменував собою завершення "холодної війни".

Про це повідомляє "Європейська правда".

ДРСМД в 1987 році підписали лідер СРСР Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ забороняв обом ядерним наддержавам володіти наземними ракетами радіусом дії від 500 до 5000 км. Фактично підписання цього договору вивело світ зі стану "холодної війни".

Восени 2018 року президент США Дональд Трамп заявив, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідно Сполученим Штатам.

У грудні держсекретар США Майк Помпео висунув ультиматум Росії, вимагаючи протягом 60 днів знищити або модифікувати ракету 9М729, що, як вважають у Вашингтоні, за своїми показниками порушує ДРСМД.

2 лютого Сполучені Штати припинили свої зобов'язання за Договором і почали процес виходу з нього. Незабаром після цього президент Росії Володимир Путін призупинив зобов'язання Росії за договором. РФ послідовно заперечувала всі звинувачення США.

Офіційно процес виходу США з договору завершується в п'ятницю, 2 серпня.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією і Китаєм.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що Росія вже розробила нову ядерну ракетну систему, яка зможе долетіти до Берліна.

Президент Росії Володимир Путін ще в 2018 році заявив, що питання про можливості ядерної війни стоїть "на межі".

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