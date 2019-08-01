підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 21:51 16
Америка 2019-08-02T00:15:02+03:00
Українські Новини
У США прогримів потужний вибух на газопроводі, є загиблий і постраждалі

У США прогримів потужний вибух на газопроводі, є загиблий і постраждалі

Сьогодні, 1 серпня, в штаті Кентуккі (США) прогримів потужний вибух на газопроводі. Про це повідомляє телеканал АВС.

Так, повідомляється, що вибух в окрузі Лінкольн стався близько 1:30.

Наголошується, що в результаті події загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

Також пожежа, що виникла після вибуху, перекинулася на будинки, які знаходяться поблизу. Зараз проводиться евакуація жителів. Для гасіння пожежі задіяні близько 10 розрахунків.

Поліція з'ясовує причини події.

Як повідомляли Українські Новини, в Великобританії через вибух сталася пожежа на металургійному заводі.

Раніше в Мексиці вибухнув нафтопровід: загинули 66 людей, десятки поранені.

Більше новин про: США вибух газопровід

Архів
Новини
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму 23:50
Гендиректор Інституту охорони ґрунтів України та директор ДП "Головинський кар'єр" попалися на хабарі $1,5 млн 23:26
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Кандидат на посаду губернатора Одещини хотіла відібрати землю у "катакомбної" церкви, - ЗМІ 22:36
У Хмельницькому на дифтерію захворіла дівчина, яка пропустила щеплення в 16 років 22:20
більше новин
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
Кличко вимагає від НАБУ перевірити звинувачення Богдана 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok