У США прогримів потужний вибух на газопроводі, є загиблий і постраждалі

Сьогодні, 1 серпня, в штаті Кентуккі (США) прогримів потужний вибух на газопроводі. Про це повідомляє телеканал АВС.

Так, повідомляється, що вибух в окрузі Лінкольн стався близько 1:30.

Наголошується, що в результаті події загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

At least one person is dead and multiple homes are on fire after a gas pipeline exploded, lighting up the sky in Kentucky early this morning. pic.twitter.com/zc3fhS5KY2 — RTV6 Indianapolis (@rtv6) August 1, 2019

Також пожежа, що виникла після вибуху, перекинулася на будинки, які знаходяться поблизу. Зараз проводиться евакуація жителів. Для гасіння пожежі задіяні близько 10 розрахунків.

Поліція з'ясовує причини події.

Як повідомляли Українські Новини, в Великобританії через вибух сталася пожежа на металургійному заводі.

Раніше в Мексиці вибухнув нафтопровід: загинули 66 людей, десятки поранені.