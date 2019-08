У США прогримів потужний вибух на газопроводі, є загиблий і постраждалі

Так, повідомляється, що вибух в окрузі Лінкольн стався близько 1:30.

Наголошується, що в результаті події загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення.

At least one person is dead and multiple homes are on fire after a gas pipeline exploded, lighting up the sky in Kentucky early this morning. pic.twitter.com/zc3fhS5KY2