В Великобритании из-за взрыва произошел пожар на металлургическом заводе

Сегодня ночью, 26 апреля в Уэльсе (Великобритания) произошел мощный взрыв на металлургическом заводе в городе Порт-Тэлбот. Об этом сообщает ВВС.\r\nТак, сообщается, что взрыв произошел около 3:30 ночи.\r\nОтмечается, что инцидент произошел в момент перевозки расплавленного металла. Руководство завода утверждает, что жидкое железо вытекло и это спровоцировало взрыв.\r\nПо данным издания, в результате взрыва пострадали два сотрудника. На предприятии утверждают, что они получили легкие травмы. Всех сотрудников удалось сразу эвакуировать.\r\nСразу после взрыва правоохранительные органы начали получать многочисленные сообщения об этом. Пожар на территории завода вскоре потушили.\r\nКак сообщали Українські Новини, завод "Крещатик" горел на Буковине.\r\nРанее в Днепропетровской области ликвидировали пожар на заводе по производству пластмассовых изделий.