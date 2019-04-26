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26 апреля 2019, пятница, 11:21 176
Европа 2019-04-26T11:21:09+03:00
Українські Новини
В Великобритании из-за взрыва произошел пожар на металлургическом заводе

В Великобритании из-за взрыва произошел пожар на металлургическом заводе

Взрыв на заводе в Уэльсе. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor
Взрыв на заводе в Уэльсе. Фото: twitter.com/Gareth__Taylor

Сегодня ночью, 26 апреля в Уэльсе (Великобритания) произошел мощный взрыв на металлургическом заводе в городе Порт-Тэлбот. Об этом сообщает ВВС.

Так, сообщается, что взрыв произошел около 3:30 ночи.

Отмечается, что инцидент произошел в момент перевозки расплавленного металла. Руководство завода утверждает, что жидкое железо вытекло и это спровоцировало взрыв.

По данным издания, в результате взрыва пострадали два сотрудника. На предприятии утверждают, что они получили легкие травмы. Всех сотрудников удалось сразу эвакуировать.

Сразу после взрыва правоохранительные органы начали получать многочисленные сообщения об этом. Пожар на территории завода вскоре потушили.

Как сообщали Українські Новини, завод "Крещатик" горел на Буковине.

Ранее в Днепропетровской области ликвидировали пожар на заводе по производству пластмассовых изделий.

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