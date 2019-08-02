Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту через ремонт 2-31 серпня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"КК "Київавтодор" продовжує ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакади Південного мосту. Як попередили в комунальній корпорації, з 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)", - йдеться в ньому.

Під час робіт обмежать для проїзду 1,5 смуги руху.

Після цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.

За даними "Київавтодору", зараз на естакади Південного мосту вже замінили 28 деформаційних швів, ще 1 планується замінити до кінця року.

Лише на естакаді передбачений ремонт 46 швів.

Комунальна корпорація просить вибачення за незручності.

Як повідомляли Українські Новини, Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.

Раніше Українські Новини повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту.