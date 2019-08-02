Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту по Південному мосту через ремонт 2-31 серпня.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"КК "Київавтодор" продовжує ремонт (фактично, заміну) деформаційних швів на естакади Південного мосту. Як попередили в комунальній корпорації, з 22:00 2 серпня до 31 серпня триватимуть роботи на естакаді в напрямку лівого берега (орієнтовно 400 метрів після Видубичів)", - йдеться в ньому.\r\nПід час робіт обмежать для проїзду 1,5 смуги руху.\r\nПісля цього етапу дорожники будуть ремонтувати шов на іншій половині естакади в цьому ж напрямку.\r\nЗа даними "Київавтодору", зараз на естакади Південного мосту вже замінили 28 деформаційних швів, ще 1 планується замінити до кінця року.\r\nЛише на естакаді передбачений ремонт 46 швів.\r\nКомунальна корпорація просить вибачення за незручності.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Київміськрада дозволив рух транспорту на швидкості до 80 км\/год на 17 вулицях столиці з 1 квітня по 1 листопада.\r\nРаніше Українські Новини повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту.