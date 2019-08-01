В Північній Америці самка південного білого носорога народила дитинча після штучного запліднення. Про це повідомляє Громадське з посиланням на Інститут природоохоронних досліджень зоопарку Сан-Дієго.

Так, повідомляється, що це перший південний білий носоріг в Північній Америці, який народився таким способом.

Наголошується, що новоспечена мама - самка південного білого носорога по кличці Вікторія - разом з п'ятьма іншими особинами живе в Центрі порятунку носорогів при зоопарку.

У березні 2018 у Вікторії стимулювали овуляцію, а потім провели штучне запліднення спермою білого південного носорога. І 28 липня 2019-го після 493 днів вагітності вона народила дитинча. Інша самка носорога, яка живе в Центрі, зараз вагітна і повинна народити у вересні або жовтні.

Крім того, за словами дослідників, самка південного білого носорога потенційно зможе стати сурогатною матір'ю дитинча північного білого носорога, що вселяє надію на відродження підвиду, представники якого практично вимерли за останні 60 років. У березні 2018 помер останній чоловік цього підвиду. У живих залишилися тільки дві самки, проте вони вже старі і не здатні принести потомство.

Останні 30 років дослідники зберігали клітинний матеріал, отриманий від декількох особин білих носорогів, зокрема потенційно придатну для розмноження сперму трьох самців. Для відновлення підвиду можна було спробувати два варіанти. Або спробувати отримати яйцеклітини у самок північного білого носорога, які залишилися в живих, і запліднити їх наявно спермою, або спробувати клонувати тварин.

Вчені зупинилися на першому варіанті і будуть використовувати самок південних білих носорогів, як сурогатних матерів. Дослідники вважають, що перше дитинча північного білого носорога народиться через 10-20 років. А наступними в черзі на відродження виду можуть стати яванський і суматранський носоріг, які зараз знаходяться під загрозою зникнення.

Як повідомляли Українські Новини, останній у світі самець північного білого носорога помер.

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