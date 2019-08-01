У липні ціни на автогаз обвалилися

З 1 по 31 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,87% з 13,21 до 12,17 гривень за літр.\r\nПро це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.\r\nЗ початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 8,56% з 13,31 гривень\/літр.\r\nРоздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 1-31 липня, гривень\/літр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазва продукту\r\nСередня ціна на 31 липня\r\nСередня ціна на 1 липня\r\n31 липня в % на1 липня\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n12,17\r\n13,21\r\n92,13\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у понеділок-п'ятницю, 22-26 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 2,76% до 12,66 до 12,31 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 7 тиждень поспіль в той час, як Росія різко знизила поставки дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.\r\nЦіни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні. \r\nОстанній раз ціни на скраплений газ піднімалися в травні 2019 року.\r\nУ квітні ціна на автогаз перевалила за 13 гривень\/літр.\r\nУ червні водіїв попередили про можливе дефіцит і подорожчання палива.