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01 серпня 2019, четвер, 19:41 19
Економіка 2019-08-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
У липні ціни на автогаз обвалилися

У липні ціни на автогаз обвалилися

З 1 по 31 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 7,87% з 13,21 до 12,17 гривень за літр.

Про це Українським Новинам повідомила компанія UPECO.

З початку 2019 року роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 8,56% з 13,31 гривень/літр.

Роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ 1-31 липня, гривень/літр:

Назва продукту Середня ціна на 31 липня Середня ціна на 1 липня 31 липня в % на

1 липня
СПБТ 12,17 13,21 92,13

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок-п'ятницю, 22-26 липня, роздрібні ціни на скраплений газ СПБТ знизилися на 2,76% до 12,66 до 12,31 гривень за літр, продовжуючи знижуватись 7 тиждень поспіль в той час, як Росія різко знизила поставки дизпалива і скрапленого газу в Україну через санкції.

Ціни на пальне в Україні знизилися. Бензини і дизпаливо за місяць подешевшали на 10-17 копійок, автогаз – на 34. Економісти спрогнозували ціни на паливо в липні.

Останній раз ціни на скраплений газ піднімалися в травні 2019 року.

У квітні ціна на автогаз перевалила за 13 гривень/літр.

У червні водіїв попередили про можливе дефіцит і подорожчання палива.

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