Сжиженный газ дешевеет 7-ую неделю подряд

В понедельник-пятницу, 22-26 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 2,76% с 12,66 до 12,31 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд в то время, как Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 7,51% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 22-26 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 26 июля Средняя цена на 22 июля 26 июля в % к 22 июля СПБТ 12,31 12,66 97,24

Как сообщали Українські Новини, эксперт назвал "околонулевые" пошлины на российский дизель и автогаз "припаркой известному персонажу".

Последний раз цены на сжиженный газ поднимались в мае.