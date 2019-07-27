подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
27 июля 2019, суббота, 06:20 161
Экономика 2019-07-27T06:30:02+03:00
Українські Новини
Сжиженный газ дешевеет 7-ую неделю подряд

Сжиженный газ дешевеет 7-ую неделю подряд

Сжиженный газ. Фото: oilreview.kiev
Сжиженный газ. Фото: oilreview.kiev

В понедельник-пятницу, 22-26 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 2,76% с 12,66 до 12,31 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд в то время, как Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.

Об этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.

С начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 7,51% с 13,31 гривен/литр.

Самая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен/литр.

Розничные цены на сжиженный газ СПБТ 22-26 июля, гривен/литр:

Название продукта Средняя цена на 26 июля Средняя цена на 22 июля 26 июля в % к 22 июля
СПБТ 12,31 12,66 97,24

Как сообщали Українські Новини, эксперт назвал "околонулевые" пошлины на российский дизель и автогаз "припаркой известному персонажу".

Последний раз цены на сжиженный газ поднимались в мае.

Больше новостей о: Сжиженный газ СПБТ Цены на сжиженный газ

Архив
Новости
Затопление улиц в Ровно. Фото: пресс-служба ГосЧС
В Ровно выпала почти полумесячная норма осадков: улицы затопило по колено 08:50
На Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ 08:25
НБУ повысил гривну почти на 5 копеек 08:01
ГБР открыло уголовное производство против детективов НАБУ по делу о квартирах Нацгвардии 07:07
На смену жарким выходным придет существенное похолодание 06:30 Карта
больше новостей
33-градусная жара перебросится из Европы в Украину: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
ЦИК подсчитал 100% бюллетеней: в Раду проходят пять партий 10:18
Луценко незаконно вмешался в дело о закупке бракованных бронежилетов Минобороны, - прокурор ГПУ Середа 10:41
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко 09:58
Кандидат от "Слуги народа" обошел на округе главу облсовета и депутата Рады 10:58
больше новостей
Кличко заявил, что отказался от просьбы Богдана "согласовывать все действия с Вавришем и Ткаченко" 14:23
Экс-Президент за полгода заработал более полмиллиарда, - декларация 11:06
Верующие из Польши, Беларуси и Украины вышли крестным ходом к Почаевской лавре, - УПЦ 12:01
Один глава Коболев ежедневно обходится бюджету "Нефтегаза" как 1000 президентов Зеленских 07:40
Рутгер Хауэр. Фото: rutgerhauer/instagram
Ушел из жизни культовый актер Голливуда: самые известные фильмы Рутгера Хауэра 08:57
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok