Сжиженный газ дешевеет 7-ую неделю подряд

В понедельник-пятницу, 22-26 июля, розничные цены на сжиженный газ СПБТ снизились на 2,76% с 12,66 до 12,31 гривен за литр, продолжая снижаться 7 неделю подряд в то время, как Россия резко снизила поставки дизтоплива и сжиженного газа в Украину из-за санкций.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила компания UPECO.\r\nС начала 2019 года розничные цены на сжиженный газ СПБТ понизились на 7,51% с 13,31 гривен\/литр.\r\nСамая высокая цена на сжиженный газ СПБТ была зафиксирована 31 октября 2018 года – 16,31 гривен\/литр.\r\nРозничные цены на сжиженный газ СПБТ 22-26 июля, гривен\/литр:\r\n\r\n\r\n\r\nНазвание продукта\r\nСредняя цена на 26 июля\r\nСредняя цена на 22 июля\r\n26 июля в % к 22 июля\r\n\r\n\r\nСПБТ\r\n12,31\r\n12,66\r\n97,24\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперт назвал "околонулевые" пошлины на российский дизель и автогаз "припаркой известному персонажу".\r\nПоследний раз цены на сжиженный газ поднимались в мае.