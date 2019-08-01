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01 серпня 2019, четвер, 19:49 305
Економіка 2019-08-01T20:00:01+03:00
Українські Новини
За місяць роботи нового ринку електроенергії реалізовано 4,5 млрд кВтг, - Дмитро Маляр

За місяць роботи нового ринку електроенергії реалізовано 4,5 млрд кВтг, - Дмитро Маляр

За місяць роботи нового ринку електроенергії в Україні на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку було реалізовано 4,5 млрд кВтг. Про це повідомив директор з управління портфелем енергоресурсів D.Trading Дмитро Маляр на сторінці компанії у Facebook, підбиваючи підсумки роботи нового ринку електроенергії за липень.

Також він поінформував, що на торгах на другий день серпня відбулось зменшення обсягів та цін, зокрема, ціни на електроенергію встановились на рівні 164 коп/кВтг.

"Торги на другий день серпня на РДН в ОЕС показали зменшення об’ємів та цін. Обсяги склали 124 млн кВтг (-1%), попит та пропозиція знайшли рівновагу на рівні 164 коп/кВтг (-3%). Денні об’єми торгувались нижче кепу в середньому на 4%. Острів БуТЕС на РДН додав в об’ємах 9% до попередніх торгів і закрився по обсягам на 8,2 млн кВтг. Середньозважена ціна в Острові також зросла до 188 коп/кВтг (+1%)", - зазначив Дмитро Маляр.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.
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